ΣΥΡΙΖΑ για ρήτρα αναπροσαρμογής: Θα συνεχίσει να υπάρχει αλλά οι πολίτες δε θα τη βλέπουν

«Ας μην ελπίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι με τέτοια επικοινωνιακά κόλπα θα γλιτώσει την οργή των πολιτών», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ας μην ελπίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι με τέτοια επικοινωνιακά κόλπα θα γλιτώσει την οργή των πολιτών. Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη ρήτρα της ληστείας και πολύ σύντομα θα του στείλουν πίσω τον λογαριασμό στις εκλογές», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση του με αφορμή την τροπολογία για αναστολή της ρήτρας προσαρμογής.

Η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ειδικότερα ότι ο πρωθυπουργός προβαίνει τώρα σε αυτή την κίνηση «πανικόβλητος»:

Αφού επί ένα χρόνο ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης οργάνωσε τη ληστεία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μέσω της ληστρικής ρήτρας αναπροσαρμογής, με στόχο να φιλοδωρήσει με δισεκατομμύρια τα ταμεία της ΔΕΗ και των άλλων ιδιωτών παραγωγών της ενέργειας.

Αφού επί ένα χρόνο, όταν του λέγαμε ότι είναι παράνομη η ληστρική ρήτρα και του ζητούσαμε να τη καταργήσει, μας κατηγορούσε για λαϊκιστές και άφηνε τη ληστεία να συνεχίζεται.

Αφού αγνόησε ακόμη και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που έκανε λόγο για παράνομη ρήτρα και προσπάθησαν να την ακυρώσουν με τον δικαστικό αγώνα που έδωσαν με τις καταναλωτικές οργανώσεις.

Αφού απέρριψε δυο φορές σχετική τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ με το επιχείρημα ότι ενθαρρύνουμε το κίνημα "Δεν πληρώνω".

Αφού έβαζε υπουργούς του, όπως τον κ. Γεωργιάδη, να λένε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής προστατεύει τις εταιρείες από την χρεοκοπία και βουλευτές του, όπως τον κ. Β. Οικονόμου, ότι "το τζάμπα πέθανε"».

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «τώρα που έρχονται οι εκλογές αποφάσισε να ξεχάσει όλα όσα έλεγε και έκανε και πανικόβλητος σπεύδει δήθεν να την αναστείλει και μάλιστα με τυμπανοκρουσίες», όμως «η απόφαση αυτή τον εκθέτει ακόμη περισσότερο», γιατί όπως προσθέτει, «πλέον όλοι οι Έλληνες κατανοούν ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός και ο συντονιστής της ληστείας που υπέστησαν επί ένα χρόνο».

Αλλά και διότι, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση αποτελεί κοροϊδία αντίστοιχη -ίσως και μεγαλύτερη- με τη δήθεν φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών. Διότι η τροπολογία αναστέλλει τη ρήτρα, ενσωματώνοντάς την στην κυμαινόμενη τιμή που θα αλλάζει κάθε μήνα. Άρα η ρήτρα θα υπάρχει, αλλά απλά οι πολίτες δεν θα τη βλέπουν».

