Ενδοοικογενειακή βία - Πήλιο: συνελήφθη ιερέας μετά από επεισόδιο

Η πρεσβυτέρα, φαίνεται να έχει πέσει κατά το παρελθόν θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, έλαβε χώρα αυτή τη φορά στο Πήλιο και μάλιστα φερόμενος ως δράστης είναι ιερέας της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο παππάς κρατήθηκε σε Τμήμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μετά από μεγάλο επεισόδιο που προκάλεσε στο σπίτι του σε βάρος της συζύγου του, η οποία απευθύνθηκε κατατρομαγμένη για βοήθεια στο «100».

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο ρασοφόρος τα έσπαγε όλα στο σπίτι, όταν η σύζυγός του τηλεφωνούσε πανικοβλημένη στην Αστυνομία.

Αστυνομικοί του έπαιρναν κατάθεση χθες το βράδυ, στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Επισημαίνεται πως η παθούσα ήταν έντρομη και φοβήθηκε πάρα πολύ μέσα στο ίδιο της το σπίτι και στο παρελθόν φέρεται να έχει πέσει θύμα σωματικής βίας, αφού έχει ύποπτα σημάδια από ξυλοδαρμό.

Η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος έχει πάρει θέση κατά της ενδοοικογενειακής βίας και οι ιερείς της στο πλαίσιο της επικοινωνίας που έχουν με τους πιστούς συμβουλεύουν πάντοτε οι γυναίκες να μην ανέχονται ψυχολογική, λεκτική, σωματική βία.

Η Αστυνομία συνέχιζε την προανάκριση για το τι έχει συμβεί ακριβώς, έως αργά το βράδυ.

Πηγή: taxydromos.gr

