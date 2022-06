Κοινωνία

Προπονητής πολεμικών τεχνών κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Τι αναφέρει η καταγγέλουσα για όσα συνέβησαν όταν ήταν ακόμη 15 χρόνων.

Στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής βρίσκεται ένας 46χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών.

Συνελήφθη με ένταλμα μετά από καταγγελία αθλήτριάς του.

Η αθλήτρια κατέθεσε στις Αρχές ότι ο 46χρονος προπονητής πολεμικών τεχνών προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της όταν εκείνη ήταν 15 ετών το 2017 και το 2018.

Αυτές γίνονται σύμφωνα με την καταγγελία της τόσο στο γυμναστήριο που διατηρεί ο κατηγορούμενος στα Νότια Προάστια όσο και σε άλλους χώρους όταν πήγαιναν σε αγώνες.

Ο προπονητής, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο πολλές από τις στιγμές που ήταν μαζί.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής, δύο σκληροί δίσκοι, κινητό τηλέφωνο και φορητές μονάδες αποθήκευσης.

Όλα αυτά τα αντικείμενα βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αποθηκευμένα αρχεία που σχετίζονται με την καταγγελία.

Ο 46χρονος συνελήφθη αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων μετά από ένταλμα για κατάχρηση και πορνογραφία ανηλίκων

Ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις προκαλούν σωματική και ψυχολογική βλάβη. Ο θύτης προσπαθεί να εκμαιεύσει πληροφορίες από το θύμα για τα ενδιαφέροντα του, τις δραστηριότητές του με υπομονή και επιμονή κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του με σκοπό να λειτουργήσει με μη αποδεκτές συμπεριφορές.

Ο κατηγορούμενος κρατείται και θα απολογηθεί την Τρίτη ενώ οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του.

