ΕΛΑΣ: εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από την Τουρκία

Πώς έφτασαν οι αρχές στην εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης μεταναστών.

Στη διακρίβωση της δράσης κυκλώματος το οποίο διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προχώρησε το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.

Ειδικότερα, σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιουνίου σε Καλλιθέα και Πετράλωνα, συνελήφθησαν δύο μέλη του κυκλώματος, ένα ηγετικό μέλος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης καθώς και ένα βασικό μέλος. Επιπλέον, εντοπίστηκε "safe house" στην Αττική, όπου απέκρυπταν τα διαβατήρια που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιώντας φουσκωτές λέμβους, αρχικά μετέφεραν παράνομα μετανάστες από τον Τσεσμέ σε ερημικές παραλίες στην Ικαρία. Εκεί τους απέκρυπταν σε ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα δωμάτια και στη συνέχεια τους μετέφεραν ακτοπλοϊκά στην Αττική. Ακολούθως διοργάνωναν την προώθησή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζοντας τη μέθοδο του Σωσία ή κάνοντας χρήση πλαστών διαβατηρίων.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, το βασικό μέλος του κυκλώματος που συνελήφθη, μετακινούνταν συχνά μεταξύ Μυκόνου, όπου διέμενε, Σάμου, Ικαρίας και Αττικής για να αποκρύψει τη δράση του.

Επίσης, σημειώνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος, το τελευταίο διάστημα, φέρεται να εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση και απόκρυψη στην Ελλάδα τουλάχιστον 33 μεταναστών, ενώ επιπλέον διαπιστώθηκε ότι διατηρούσαν συνδέσμους στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι διερευνώνται σε συνεργασία με τις βρετανικές αρχές (National Crime Agency U.K.).

Συνολικά, στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 διαβατήρια διαφόρων εθνικοτήτων, η γνησιότητα των οποίων θα ελεγχθεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κινητό τηλέφωνο, 80 λίρες Ηνωμένου Βασιλείου και 365 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Eισαγγελική Αρχή.

