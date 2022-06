Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ο Χρήστου άγγιξε... το μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο

Στις λεπτομέρειες… έμεινε εκτός βάθρου ο Απόστολος Χρήστου, όπως και στον τελικό των 100 μέτρων.

Αλλαγή δεδομένων υπήρξε στον τελικό των 50μ. ύπτιο ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης, καθώς η ένσταση των ΗΠΑ για την ακύρωση του Τζάστιν Ρες έγινε δεκτή.

Έτσι, ο Αμερικανός κατακτά το χρυσό μετάλλιο με 24.12, αφήνοντας δεύτερο τον συμπατριώτη του Χάντερ Άρμστρονγκ (24.14), τρίτο τον Πολωνό Κσαβέρι Μάσιουκ (24.49) και εκτός βάθρου τον Ιταλό Τόμας Τσέκον (24.51).

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει φυσικά και τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος παίρνει τελικά την πέμπτη θέση, όπως δηλαδή και στα 100μ. ύπτιο, και όχι την 4η. Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε σε 24.57, επαναλαμβάνοντας την... κακή συνήθεια να πηγαίνει στον τελικό πιο αργά σε σχέση με τον ημιτελικό. Χθες, είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με 24.39.

