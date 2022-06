Αθλητικά

Ολυμπιακός: φιλική νίκη επί της Φορτούνα Ντίσελντορφ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ήταν η εμφάνιση των ερυθρόλευκων στο φιλικό επί αυστριακού εδάφους.

Μία ημέρα μετά την ήττα από τη Ριντ (0-2) στον πρώτο φιλικό αγώνα της προετοιμασίας του στην Αυστρία, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε βελτιωμένος και νίκησε με 2-1 τη Φορτούνα Ντίσελντορφ, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο σε διαστήματα της συνάντησης.

Με τους «ερυθρόλευκους» έκανε ντεμπούτο το νέο μεταγραφικό απόκτημά τους, ο Ισπανός δεξιός μπακ Άβιλα. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς είχε τον έλεγχο, πίεζε και πάλι ψηλά, αλλά ήταν η γερμανική ομάδα (Β΄ Εθνική) που άνοιξε το σκορ.

Αυτό συνέβη στο 23ο λεπτό, όταν ο Πέτερσον βρήκε το χώρο και με σουτ εκτός περιοχής και έστειλε ψηλά στη γωνία του Κρίστινσον. Το ημίχρονο πάντως ολοκληρώθηκε ισόπαλο, καθώς στο 29΄ ο Βαλμπουενά εκτέλεσε φάουλ από αριστερά, ο Σισέ έγινε ο τελικός αποδέκτης της μπάλας, απέφυγε κάποιους αντίπαλους και πλάσαρε εύστοχα για το 1-1.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στο 2-1 στο 62ο λεπτό με κεφαλιά του Χασάν στο δεύτερο δοκάρι, από εκτέλεση φάουλ του Ραντζέλοβιτς. Από την πλευρά της, η ομάδα του Ντίσελντορφ είχε δοκάρι στο 69΄ κι έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 75΄, όταν στο πέναλτι που καταλογίστηκε για χέρι του Χασάν ο Βατσλίκ νίκησε τον Γκίντσεκ από τα 11 βήματα.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας ξεκίνησε με ενδεκάδα τους Κρίστινσον, Άβιλα, Παπασταθόπουλο, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Κούντε, Μαντί Καμαρά, Εμβιλά, Βαλμπουενά, Μασούρα, Τικίνιο.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν και οι Βατσλίκ, Κούτρης (84΄ Ντιμπί Κεϊτά), Μπαγκαλιάνης, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Κανέ (78΄ Ανδρούτσος), Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά, Καρβάλιο, Φαντιγκά, Ραντζέλοβιτς, Χασάν.

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής πολεμικών τεχνών κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς σήκωσε… την κούπα

Ενδοοικογενειακή βία - Πήλιο: συνελήφθη ιερέας μετά από επεισόδιο