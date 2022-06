Υγεία - Περιβάλλον

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο: Θανατώθηκε χιμπατζής που το έσκασε από το κλουβί του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ιθύνοντες του πάρκου τον εντόπισαν και τον απομόνωσαν, αλλά κρίθηκε αναγκαία η θανάτωση του σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την εκτίμηση κινδύνου.

Στη θανάτωση ενός χιμπατζή, ο οποίος το έσκασε από το κελί του και κρίθηκε επικίνδυνος, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν οι υπεύθυνοι του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.

Όπως εξηγεί μέσω instagram stories το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στις 09:40 όταν οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν την απουσία του χιμπατζή από το κελί του.

Λίγη αργότερα όταν τον εντόπισαν οι υπεύθυνοι τον οδήγησαν σε απομονωμένο χώρο στην περίμετρο ασφαλείας του Πάρκου και εκεί αποφασίστηκε να τον θανατώσουν.

«Είναι μια τραγική μέρα για το Πάρκο», αναφέρει το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ενώ προσθέτει πως Αττικό Ζωολογικό Πάρκο «οι χιμπατζήδες ανήκουν στην κόκκινη και πιο υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας, για αυτό και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την εκτίμηση κινδύνου από τους παρόντες και αρμόδιους κτηνιάτρους, που βλέπουν τη συμπεριφορά του ζώου, προβλέπεται η εξουδετέρωσή τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο:

Σήμερα το πρωί στις 09:40 διαπιστώθηκε από το προσωπικό του Πάρκου μετά από επεισόδιο μεταξύ των χιμπατζήδων, η διαφυγή από τον χώρο του alpha male χιμπατζή.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας του Πάρκου, ενημερώθηκε η αστυνομία, απομονώθηκαν οι επισκέπτες και ο χιμπατζής, με τις συντονισμένες κινήσεις του προσωπικού ασφαλείας παρουσία των κτηνιάτρων, οδηγήθηκε σε απομονωμένο χώρο στην περίμετρο ασφαλείας του Πάρκου, όπου και κρίθηκε απαραίτητη η εξουδετέρωση του 20 λεπτά αργότερα. Είναι μια τραγική ημέρα για το Πάρκο, που οδήγησε στην απώλεια του αγαπητού σε όλη την οικογένεια του Πάρκου ζώου.

Τα αναισθητικά επιδρούν σε ένα ήρεμο ζώο σε περίπου 5-10 λεπτά. Σε ένα ζώο με ανεβασμένη την αδρεναλίνη του μπορεί να φτάσει και τα 20 λεπτά. Οι χιμπατζήδες ανήκουν στην κόκκινη και πιο υψηλή κατηγορία επικινδυνότητας, για αυτό και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας και την εκτίμηση κινδύνου από τους παρόντες και αρμόδιους κτηνιάτρους, που βλέπουν τη συμπεριφορά του ζώου, προβλέπεται η εξουδετέρωσή τους

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής πολεμικών τεχνών κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς σήκωσε… την κούπα

Ενδοοικογενειακή βία - Πήλιο: συνελήφθη ιερέας μετά από επεισόδιο