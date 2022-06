Κόσμος

Γαλλία: Έκκληση για περιορισμό στην κατανάλωση ενέργειας

Δραματική έκκληση στους πολίτες για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας απευθύνουν οι Αρχές.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Γαλλία πρέπει να μειώσουν «αμέσως» την κατανάλωση ενέργειας προκειμένου να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι τον φετινό χειμώνα για να αντιμετωπίσουν μια διαφαινόμενη ενεργειακή κρίση, προειδοποιούν οι επικεφαλής των γαλλικών ενεργειακών κολοσσών Engie, EDF και TotalEnergies μέσω της κυριακάτικης εφημερίδας Journal du Dimanche.

«Πρέπει να εργαστούμε συλλογικά για να μειώσουμε την κατανάλωσή μας προκειμένου να ανακτήσουμε ένα περιθώριο ελιγμών», αναφέρουν οι γαλλικές εταιρείες σε ανοικτή επιστολή τους, επικαλούμενες την απότομη μείωση των παραδόσεων φυσικού αερίου από τη Ρωσία, καθώς και την περιορισμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη εξαιτίας προβλημάτων συντήρησης.

«Η ανάληψη δράσης, από το καλοκαίρι ακόμα, θα μας επιτρέψει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι στην αρχή του προσεχούς χειμώνα, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου», ανέφεραν.