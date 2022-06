Παράξενα

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Ποιος είναι ο νικητής στον διαγωνισμό που έγινε στις ΗΠΑ για το ασχημότερο σκυλί της χρονιάς. Ποιες είναι οι συνήθειες του.

Με πανκ κόμμωση και τη γλώσσα του να κρέμεται μόνιμα από τη μουσούδα του, ο «Happy Face» αναδείχθηκε ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο γέρικος σκύλος, ένας κινεζικός λοφιοφόρος ηλικίας 17 ετών, κέρδισε την Παρασκευή το πρώτο βραβείο απέναντι σε άλλους εννέα διεκδικητές, στον ετήσιο διαγωνισμό που έχει γίνει θεσμός εδώ και δεκαετίες.

Ο πρωταθλητής υιοθετήθηκε πέρυσι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, από την 41χρονη μουσικό Τζενέντα Μπενάλι στην Αριζόνα. Όπως είπε η ίδια, την είχαν προειδοποιήσει ότι πρόκειται για ένα ηλικιωμένο σκυλί με προβλήματα υγείας.

«Το προσωπικό του κυνοκομείου προσπάθησε να με προετοιμάσει για αυτό που θα έβλεπα. Είδα ένα πλάσμα που ήταν όντως ηλικιωμένο, χρειαζόταν μια δεύτερη ευκαιρία και άξιζε να το αγαπήσουν», δήλωσε η περήφανη ιδιοκτήτρια.

Οι κτηνίατροι της εξήγησαν ότι λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, ο σκύλος ενδεχομένως να ζούσε μόνο λίγες εβδομάδες. «Αλλά η αγάπη, η καλοσύνη και τα φιλιά της μαμάς τον βοήθησαν» να ξεπεράσει τα προβλήματα, ανέφερε η Τζενέντα Μπενάλι.

Ο «Happy Face» συνηθίζει να κοιμάται, να ροχαλίζει, να γκρινιάζει στον ύπνο του και να βγάζει περίεργους ήχους όταν είναι χαρούμενος, δήλωσε η 41χρονη μουσικός.