Οικονομία

Καφές: Που θα πληρώσεις μέχρι 4,5 ευρώ για take away

Τι δείχνει η έρευνα του Pricefox για τις μεγάλες αυξήσεις στην τιμή του αγαπημένου ροφήματος των Ελλήνων.

Δεν σταματά η ανοδική πορεία των τιμών σε είδη τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα φθηνά. Μετά την έρευνα για την εκτόξευση των τιμών στο τυλιχτό, η νέα έρευνα του Pricefox αποκαλύπτει τις αυξήσεις των τιμών στον καφέ στο χέρι. Εκπλήξεις και αρνητικές πρωτιές ακόμη και στην επαρχία με τον καφέ στο χέρι να ξεπερνάει και τα 3 ευρώ.

Μέση τιμή Καπουτσίνο στην Ελλάδα

Μέση τιμή Φρέντο Καπουτσίνο στην Ελλάδα

Μέση τιμή Εσπρέσο στην Ελλάδα

Μέση τιμή Φρέντο Εσπρέσο στην Ελλάδα

Μέση τιμή καφέ Φίλτρου στην Ελλάδα

Μέση τιμή Ελληνικού καφέ στην Ελλάδα

Μέση τιμή Φραπέ στην Ελλάδα

Αττική

Στην Αττική ο ακριβότερος καφές στο χέρι είναι ο φρέντο καπουτσίνο που στην περιοχή του Κολωνακίου φτάνει πλέον μέχρι και τα 4,5 ευρώ. Στο Μαρούσι ο ακριβότερος φρέντο καπουτσίνο δίνεται στο χέρι με 3,5 ευρώ και στη Νέα Φιλαδέλφεια ο ακριβότερος φρέντο εσπρέσο στα 3,5 ευρώ. Στον Νέο Κόσμο ο ακριβότερος Ελληνικός καφές στα 3,1 ευρώ με τον ακριβότερο φραπέ να εντοπίζεται στο Κολωνάκι στα 2,6 ευρώ. Τις τιμές κρατούν ακόμη σε φυσιολογικά επίπεδα σε Μοναστηράκι, Αμπελόκηπους, Πειραιά, Ίλιο και Αχαρνές με τους καταναλωτές να μπορούν να βρουν όλα τα είδη καφέ σε τιμές κάτω του 1,5 ευρώ σε συγκεκριμένα σημεία.

Παρακάτω οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές ανά καφέ στο χέρι στην Αττική:

Καπουτσίνο 1,20€ - 4,30€

Φρέντο Καπουτσίνο 1,40€ - 4,50€

Εσπρέσο 1,10€ - 3,50€

Φρέντο Εσπρέσο 1,20€ - 4,10€

Φίλτρου 1,10€ - 3,80€

Ελληνικός 1,10€ - 3,10€

Φραπέ 1,10€ - 3,60€

Θεσσαλονίκη

Στην συμπρωτεύουσα ο φθηνότερος καφές στο χέρι ξεκινάει από 1,1 ευρώ ο ελληνικός με τον καφέ φίλτρου να φτάνει μέχρι και τα 4 ευρώ. Η μέση τιμή του καπουτσίνο είναι στα 1,94 ευρώ, του εσπρέσο στα 1,5 ευρώ, το φρέντο καπουτσίνο ανεβαίνει στα 2,23 ευρώ και ο καφές φραπέ στα 1,52 ευρώ. Οι Θεσσαλονικείς μπορεί να πληρώσουν για έναν φρέντο καπουτσίνο στο χέρι

Παρακάτω οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές ανά καφέ στο χέρι στην Θεσσαλονίκη:

Καπουτσίνο 1,20€ - 3,50€

Φρέντο Καπουτσίνο 1,40€ - 4,00€

Εσπρέσο 1,10€ - 3,20€

Φρέντο Εσπρέσο 1,20€ - 3,50€

Φίλτρου 1,20€ - 4,00€

Ελληνικός 1,10€ - 2,20€

Φραπέ 1,10€ - 1,80€

Πάτρα

Στην Πάτρα οι καταναλωτές θα πληρώσουν μέχρι και 2,68 ευρώ για έναν καφέ φίλτρου στο χέρι. Οι μέσες τιμές κινούνται γύρω στο 1,7 ευρώ για φρέντο, καπουτσίνο και φραπέ με τον ελληνικό να κινείται στα 1,34 ευρώ. Στα 2,3 ευρώ πωλείται ο ακριβότερος καπουτσίνο και στα 1,6 ευρώ ο ακριβότερος ελληνικός καφές στην Πάτρα.

Παρακάτω οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές ανά καφέ στο χέρι στην Πάτρα:

Καπουτσίνο 1,20€ - 2,30€

Φρέντο Καπουτσίνο 1,60€ - 2,30€

Εσπρέσο 1,10€ - 1,80€

Φρέντο Εσπρέσο 1,60€ - 2,30€

Φίλτρου 1,30€ - 2,70€

Ελληνικός 1,20€ - 1,60€

Φραπέ 1,30€ - 1,80€

Λάρισα

Γνωστή πόλη του καφέ αποτελεί και η Λάρισα με τις μέγιστες τιμές για φρέντο καπουτσίνο και φρέντο εσπρέσο να φτάνουν τα 3,5 ευρώ και 3,3 ευρώ αντίστοιχα. Η μέση τιμή για τον καπουτσίνο στην Λάρισα είναι η υψηλότερη στην Ελλάδα με τιμή στα 2,2 ευρώ. Αντίστοιχα πρωταθλητές στην ακρίβεια οι Λαρισαίοι και για τους υπόλοιπους καφέδες με την μέση τιμή για εσπρέσο, φρέντο εσπρέσο και ελληνικό να κινούνται στα 1,8 ευρώ, 2,27 ευρώ και 1,75 ευρώ αντίστοιχα.

Παρακάτω οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές ανά καφέ στο χέρι στην Λάρισα:

Καπουτσίνο 1,60€ - 2,40€

Φρέντο Καπουτσίνο 2,20€ - 3,50€

Εσπρέσο 1,40€ - 2,30€

Φρέντο Εσπρέσο 1,80€ - 3,30€

Φίλτρου 1,70€ - 2,30€

Ελληνικός 1,60€ - 1,80€

Φραπέ 1,40€ - 3,50€

Βόλος

Τσουχτερές οι τιμές για καφέ στο χέρι και στον Βόλο καθώς πλέον οι τιμές για φρέντο καπουτσίνο και καπουτσίνο έχουν φτάσει ακόμη και στα 2,8 ευρώ με τις αντίστοιχες μέσες τιμές να κυμαίνονται στα 2,03 και 1,87 ευρώ αντίστοιχα. Ο Βόλος μαζί με την Θεσσαλονίκη έχουν τον πιο ακριβό ελληνικό καφέ καθώς σε

Παρακάτω οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές ανά καφέ στο χέρι στον Βόλο:

Καπουτσίνο 1,30€ - 2,80€

Φρέντο Καπουτσίνο 1,60€ - 2,80€

Εσπρέσο 1,20€ - 1,80€

Φρέντο Εσπρέσο 1,40€ - 2,40€

Φίλτρου 1,60€ - 2,20€

Ελληνικός 1,10€ - 2,20€

Φραπέ 1,20€ - 1,80€

Κρήτη

Ακριβά πληρώνουν Κρητικοί και τουρίστες τον φρέντο καπουτσίνο στην Κρήτη καθώς το συγκεκριμένο είδος καφέ έχει την πιο ακριβή μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, στα 2,37 ευρώ με τον ακριβότερο να πλησιάζει τιμές Κολωνακίου στα 3,5 ευρώ. Μετά την Λάρισα, η Κρήτη μαζί με την Αθήνα έχει τον ακριβότερο φρέντο επσρέσο με μέση τιμή 1,63 ευρώ.

Παρακάτω οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές ανά καφέ στο χέρι στην Κρήτη:

Καπουτσίνο 1,40€ - 3,30€

Φρέντο Καπουτσίνο 1,60€ - 3,75€

Εσπρέσο 1,20€ - 2,20€

Φρέντο Εσπρέσο 1,40€ - 3,45€

Φίλτρου 1,40€ - 2,70€

Ελληνικός 1,20€ - 1,80€

Φραπέ 1,20€ - 1,80€

Πού θα φτάσουν οι τιμές του καφέ

Οι επιχειρηματίες στον κλάδο του καφέ δηλώνουν ότι δέχονται μεγάλες πιέσεις από την αύξηση του κόστους ενέργειας. Επιπλέον, η ζημιά από τον παγετό στην Βραζιλία και η αύξηση του μεταφορικού κόστους έχει αυξήσει τις τιμές του καφέ. Μετά και την έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που παρουσιάστηκε στο 2nd Coffee Business Forum, πως το 68% των Ελλήνων καταναλώνει δύο ή και περισσότερους καφέδες την ημέρα σε συνδυασμό με την έρευνα του Pricefox για τις τελευταίες τιμές καφέ στην Ελλάδα, γεννούνται εύλογα ερωτήματα για το πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών μετά τις νέες ανατιμήσεις. Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια του 2nd Coffee Business Forum ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων, Γιώργος Κουράσης «το 2021 η αύξηση του καφέ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ήταν μόνο κατά 1,2% στα καταστήματα καφεστίασης. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες αποφάσισαν να απορροφήσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των αυξήσεων που υπέστησαν». Όπως φαίνεται ωστόσο από την έρευνα του Pricefox οι τιμές του καφέ έχουν αυξηθεί σημαντικά το 2022 και είναι πολύ πιθανό το φαινόμενο να συνεχιστεί όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέα της ΠΟΕΣΕ, «είναι μονόδρομος αργά ή γρήγορα οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αυξήσεις».

