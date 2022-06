Οικονομία

Power Pass, Fuel Pass και αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών: Ένας πλήρης οδηγός με παραδείγματα

Οι προϋποθέσεις και οι βασικές ημερομηνίες του προγράμματος.

Λίγες ημέρες απομένουν ακόμη για την υποβολή αιτήσεων για το Power Pass, με τη συμμετοχή να είναι αρκετά υψηλή. Παράλληλα ανοικτή είναι και η πλατφόρμα με την επιδότηση για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών (κλιματιστικά και ψυγεία), ενώ προς το τέλος του επόμενο μήνα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το fuel pass.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφενός για να προλάβουν τις ημερομηνίες και αφετέρου να συμπληρώσουν με προσοχή τις αιτήσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν λάθη και τύχουν της επιδότησης που προβλέπεται.

Σήμερα θα προσπαθήσουμε πιο αναλυτικά να περιγράψουμε την διαδικασία που απαιτείται, έτσι ώστε οι πολίτες να είναι προετοιμασμένοι.

Power Pass

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση του power pass και την αποζημίωση έως και 600 ευρώ, για όσους έχουν επιπλέον χρεώσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα στο χρονικό διάστημα έκδοσης των λογαριασμών από την 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, λήγει την προσεχή Πέμπτη 30 Ιουνίου και αυτή την στιγμή δεν υπάρχει πρόθεση για παράταση, ενώ πλέον η πλατφόρμα είναι ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ.

Η αποζημίωση καταβάλλεται για το 60% των επιπλέον χρεώσεων, αφού πρώτα αφαιρεθούν από αυτές οι επιδοτήσεις του κράτους και οι πιθανές επιδοτήσεις από τους παρόχους.

Ας δούμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα.

Αν κάποιος έχει επιπλέον χρεώσεις, μετά την αφαίρεση των επιδοτήσεων για το εν λόγω διάστημα, συνολικού ύψους 300 ευρώ, θα λάβει αποζημίωση 180 ευρώ. Αν οι επιπλέον χρεώσεις ανέρχονται σε 800 ευρώ, η αποζημίωση θα διαμορφωθεί στα 480 ευρώ. Αν οι χρεώσεις είναι από 1.000 ευρώ και πάνω και πάλι η αποζημίωση θα είναι 600 ευρώ.

Τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως και τις 15 Ιουλίου.

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το Power Pass

Ποιοι είναι δικαιούχοι: Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά τον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας των παιδιών τους που σπουδάζουν.

Οικονομική ενίσχυση: Για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, κάθε αριθμός παροχής ρεύματος, για κάθε μήνα, δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο. Σε περίπτωση που ένας αριθμός παροχής ρεύματος για κάποιον μήνα τυχόν δηλωθεί από δύο η περισσότερους δικαιούχους, ακολουθείται η διαδικασία καταμερισμού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο.

Ύψος αποζημίωσης: Το ποσό της ενίσχυσης ανά λογαριασμό ρεύματος υπολογίζεται στο 60% επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού και των ποσών έκπτωσης.

Εξαιρέσεις: Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυμαινόμενο τιμολόγιο ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης. Επίσης, σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά παροχή οικιακής χρήσης, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.

Υπολογισμός: Για κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία δεν αναγράφουν ξεχωριστά στις χρεώσεις τους το ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτό υπολογίζεται τεκμαρτά από τον προμηθευτή ενέργειας (το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της χρέωσης προμήθειας ενέργειας με βάση την κατανάλωση, τεκμαρτού ποσού χρέωσης ενέργειας για το οποίο λαμβάνεται υπόψη η τιμή 120 ευρώ ανά MWh).

Εκπτώσεις: Ως εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνονται κάθε μορφής εκπτώσεις, το ύψος των οποίων εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας του λογαριασμού. Εξαιρούνται οι εκπτώσεις σταθερού ύψους που δεν υπολογίζονται επί της ενέργειας που καταναλώθηκε.

Ποσά ενίσχυσης: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί για ποσό άνω των 30 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Που θα πιστωθούν: Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει στην αίτηση.

Ψευδή στοιχεία: Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του αιτούντος από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, διαπιστωθεί υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, είναι άμεσα απαιτητό το διπλάσιο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Τι θα γίνει με την μισθωμένη κατοικία παιδιών που σπουδάζουν

Ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν. Ειδικότερα:

Αντλούνται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 τα στοιχεία της κατοικίας που αφορούν ενοίκιο που πληρώθηκε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν, τα οποία καλείται ο αιτών να επιβεβαιώσει. Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του παιδιού έχει αλλάξει κατά το διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα αντίστοιχα στοιχεία για τη μισθωμένη κατοικία που διέμενε το παιδί την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022. Η μεταβολή των στοιχείων της μισθωμένης κατοικίας του παιδιού αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προς τη φορολογική αρχή και προ-συμπληρώνεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον πληροφορίες

Την αποζημίωση θα την λάβουν όλα τα φυσικά πρόσωπα με καθαρό οικογενειακό εισόδημα του 2020 έως 45.000 ευρώ, για τον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας και της κατοικίας των φοιτητών που σπουδάζουν στο εσωτερικό, με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας, της περιόδου 1.12.2021 - 31.5.2022.

Για τη καταβολή της αποζημίωσης θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 2020 που δηλώθηκε στην Εφορία το 2021. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 έως την 1η Μαΐου 2022.

Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά φέτος φορολογική δήλωση θα πρέπει να σπεύσουν να την υποβάλουν πριν την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος. Για τους συγκεκριμένους θα ληφθεί υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, που αποκτήθηκε το 2021.

Για νοικοκυριά που έχουν κοινό ρολόι (π.χ. διπλοκατοικίες) η επιδότηση θα δοθεί στο δικαιούχο που ο ΑΦΜ του αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε κανέναν από τους δικαιούχους το ποσό της επιδότησης επιμερίζεται στους δικαιούχους.

Fuel Pass

Δυνητικά οι δικαιούχοι φτάνουν τους 3,1 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, οι οποίοι μπορούν θα λάβουν την επιδότηση fuel pass που φτάνει έως και τα 100 ευρώ.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας εκτιμάται ότι θα γίνει στο τέλος του επόμενου μήνα, ενώ η καταβολή του fuel pass εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου.

Ας δούμε τις επιλογές που θα έχουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων:

O Να εκδώσουν την ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων για να μπορούν να εξαργυρώσουν το ποσό που θα έχει πιστωθεί σε αυτή στα πρατήρια καυσίμων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Όσοι επιλέξουν το smartphone για την έκδοση της ψηφιακής κάρτας θα έχουν πρόσθετη επιδότηση 15 ευρώ που σημαίνει ότι η οικονομική ενίσχυση ανάλογα με το είδος του οχήματος (αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα) και την περιοχή που βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου (ηπειρωτική περιοχή ή νησιά) κυμαίνεται από 60 έως 100 ευρώ.

O Να εισπράξουν τα χρήματα με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τους. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της επιδότησης θα είναι μικρότερο και κυμαίνεται από 45 έως 80 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Για να λάβουν την οικονομική ενίσχυση οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις και να γνωρίζουν τα εξής:

Δικαιούχοι: Η επιδότηση για τη βενζίνη που καλύπτει τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν στη κατοχή τους αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα. Εισοδηματικό κριτήριο: Το ατομικό εισόδημα με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενα τέκνα). Έτσι για το ζευγάρι φθάνει τα 33.000 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί τα 36.000 ευρώ, για ζευγάρι με δύο παιδία τα 39.000 ευρώ, για ζευγάρι με τρία παιδιά τα 43.000 ευρώ και για ζευγάρι με 4 παιδιά τα 45.000 ευρώ. Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 3,1 εκατομμύρια από τα 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Η πλατφόρμα: Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα στο gov.gr που θα ανοίξει στο τέλος Ιουλίου το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από μόνο ένα φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Τα ποσά της επιδότησης. Για όσους επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ, έναντι

ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Έτσι τα συνολικά ποσά της επιδότησης για το επόμενο τρίμηνο διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή της κύριας κατοικίας και το είδος του οχήματος ως εξής:

80 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση ψηφιακή κάρτας και 65 ευρώ χωρίς κάρτα, με πίστωση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 40 που ίσχυε στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και 45 ευρώ που ίσχυε με κάρτα.

100 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε νησιωτική χώρα με τη χρήση κάρτας και 85 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 50 ευρώ που ίσχυε στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και 55 ευρώ με κάρτα.

60 ευρώ για κάτοχο μοτοσικλέτας και κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση κάρτας και 45 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 30 ευρώ πριν χωρίς κάρτα και 35 ευρώ με κάρτα

70 ευρώ για κάτοχο μοτοσικλέτας με κύρια κατοικία στα νησιά με κάρτα και 55 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 35 ευρώ πριν χωρίς κάρτα και 40 ευρώ με κάρτα

Οι ιδιοκτήτες ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων θα λάβουν διπλή επιδότηση, αφού εκτός από το fuel pass θα συνεχίσουν για το επόμενο 3μηνο να λαμβάνουν και επιδότηση 15 λεπτών στην αντλία.

Αντικατάσταση συσκευών

Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών/ διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Μετά την αυθεντικοποίησή του, ο αιτών υποβάλλει αίτηση δηλώνοντας, μεταξύ άλλων:

τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκονται οι συσκευές προς αντικατάσταση, τον αριθμό συσκευών ανά κατηγορία που επιθυμεί να αντικαταστήσει, την ύπαρξη ή μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας, ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης, και ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή των κωδικών των επιταγών (vouchers), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο.

Ο αιτών επιβεβαιώνει επίσης τα στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από τρίτες υπηρεσίες και μητρώα του Δημοσίου και αφορούν την αίτησή του.

Οι βασικές ημερομηνίες του προγράμματος

Αιτήσεις χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφελούμενους μπορούν να υποβάλλονται έως και την Τρίτη 05 Ιουλίου και ώρα 15:00 (καταληκτική προθεσμία).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας ακολουθεί η αξιολόγηση, κατάταξη των αιτήσεων και η ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων ακολουθεί η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων και η έκδοση των επιταγών για τις αιτήσεις των οποίων εγκρίνεται η χρηματοδότηση.

Αγορές με χρήση επιταγών του Προγράμματος μπορούν να γίνονται από τους ωφελούμενους μέχρι και την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 (ορόσημο λήξης αγορών).

Αντίστοιχα, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Δυνατότητα επιστροφών/ακυρώσεων συναλλαγών στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να πραγματοποιούνται έως την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022 (ορόσημο λήξης μεταβατικής περιόδου). Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η αγορά νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις επιταγές που ακυρώθηκαν μετά το ορόσημο λήξης αγορών (εντός της μεταβατικής περιόδου).

