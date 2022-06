Κοινωνία

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη

Τι ειπώθηκε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1 για τις εξελίξεις στην υπόθεση σχετικά με τους φόνους των τριών κοριτσιών. Το ενδεχόμενο για διώξεις σε άλλα πρόσωπα και οι δυνητικές αγωγές.

«Ιατροδικαστικά έχει τελειώσει η υπόθεση. Είναι σαφές το νέο πόρισμα από τους κ. Καρακούκη και ΚΑλόγρηα ότι ο θάνατος των δύο παιδιών, της Μαλένας και της Ίριδας, έχει προέλθει από ασφυξία και ότι πρόκειται για δολοφονία», είπε την Κυριακή στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, αναφερόμενος στο θρίλερ με την δολοφονία των τριών μικρών αδελφών στην Πάτρα.

Καθώς έχει παραδοθεί στους εισαγγελείς η δικογραφία, σχετικά με τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, που σχημάτισε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και εκκρεμεί η κλήτευση για κατάθεση υπόπτων, όλοι αναμένουν πότε θα κλητευθεί για νέα κατάθεση, ως μάρτυρας ή όπως αποκάλυψε το Σάββατο η εκπομπή, ως ύποπτη για την δολοφονία των δύο μικρότερων κοριτσιών της, η Ρούλα Πισπιρίγκου, που είναι ήδη προφυλακισμένη με την κατηγορία της δολοφονίας της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας, σημείωσε πως «εάν η Εισαγγελέας κρίνει, δεν θα γίνει μεταγωγή της Ρούλας Πισπιρίγκου για νέα κατάθεση, ως μάρτυρας ή ως ύποπτη για τους φόνους της Μαλένας και της Ίριδας, αλλά κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών με επικεφαλής αξιωματικό – ανακριτικό υπάλληλο μπορεί να μεταβεί στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Ακόμη, ο κ. Μπαλάσκας σημείωσε ότι «μόλις μιλήσει στους αστυνομικούς για δεύτερη φορά η Ρούλα Πισπιρίγκου, θα γίνει η διασταύρωση με τις άλλες καταθέσεις, κυρίως ως προς τους χρόνους που αναφέρονται για διάφορα περιστατικά και τότε θα κριθεί από τους αστυνομικούς το μέλλον της υπόθεσης».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Γλύκας, Πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων σημείωσε πως δεν φαίνεται με τα μέχρι τώρα δεδομένα να προκύπτει πως θα προσαφθεί κάποια κατηγορία στον πατέρα των τριών κοριτσιών, έστω για αμέλεια, ενώ διευκρίνισε ότι ο Μάνος Δασκαλάκης μπορεί να στραφεί κατά του Δημοσίου, νοσοκομείων και ιατροδικαστών και να ζητήσει ακόμη και χρηματική αποζημίωση

«Αν αποτιμηθεί ότι δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη, λόγω αμέλειας και έκθεσης παιδιών σε κίνδυνο, κάτι που δεν φαίνεται, ο κ. Δασκαλάκης έχει όλη την δυνατότητα να στραφεί κατά δημόσιων λειτουργών, μπορεί να αναζητήσει και ποινικές ευθύνες, αλλά και αποζημίωση, κάνοντας αγωγές», υπογράμμισε ο κ. Γλύκας.

Ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, σημείωσε ότι «μπορεί αυτό που γίνεται με τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, μπορεί να πυροδοτήσει ένα ζήτημα πολύ μεγάλο», αναφερόμενος σε τυχόν αμφισβητήσεις πορισμάτων για υποθέσεις που έχουν τελεσιδικήσει ή βρίσκονται αυτήν την περίοδο σε διερεύνηση.

Σχετικά με την Δήμητρα Πισπιρίγκου, αφού ο Γιάννης Γλύκας σημείωσε πως «η αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου προσφέρει άλλοθι στην μητέρα των παιδιών ως προς τον θάνατο της Ίριδας», ο Γιώργος Τσούκαλης ανέφερε ότι πως δεν φαίνεται να προκύπτει, με όσα μέχρι στιγμής είναι γνωστά, πως θα της αποδοθεί κάποια κατηγορία, λέγοντας πως «κάποια μηνύματα που περιέχονται στην δικογραφία και είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν την αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου, της δίνουν άλλοθι και δεν τίθεται, αυτήν την στιγμή, ζήτημα περί συγκάλυψης ή υπόθαλψης εγκληματία».

