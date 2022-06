Τεχνολογία - Επιστήμη

Πρόληψη πυρκαγιών: Μαθητές έφτιαξαν και εκτόξευσαν εκπαιδευτικό δορυφόρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτός είναι ο εκπαιδευτικός δορυφόρος που εκτόξευσαν μαθητές από τη Ρόδο για την πρόληψη πυρκαγιών.

Το βραβείο Τεχνικού Επιτεύγματος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) κέρδισε η ομάδα «FireSat» του 3ου Γενικού Λυκείου Ρόδου, για τον δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού, που σχεδίασαν και κατασκεύασαν οι μαθήτριες και μαθητές- μέλη της, με αποστολή την πρόληψη και την αποτίμηση πυρκαγιών, με χρήση αισθητήρων (θερμοκρασίας, CO2, υγρασίας, ποιότητας αέρα κ.ά.) και κάμερας. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα βραβεία του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, ενώ η «FireSat» έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα μετά το 2014, που βραβεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ομάδα είχε νωρίτερα κατακτήσει την πρώτη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό διαστημικής «CanSat in Greece» 2022. Οι διαγωνισμοί CanSat απευθύνονται σε μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες και στόχος τους είναι η εξοικείωση με τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε έναν δορυφόρο. Κάθε ομάδα καλείται να κατασκευάσει έναν εκπαιδευτικό δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού με σκοπό να εκτελέσει κάποια αποστολή. Ο δορυφόρος αυτός εκτοξεύεται σε υψόμετρο 1 χιλιομέτρου και κατά την προσγείωσή του εκτελεί την αποστολή που έχει επιλέξει η κάθε ομάδα.

Ο πανελλήνιος διαγωνισμός διαστημικής «CanSat in Greece» 2022 διοργανώθηκε από τη SPIN - Space Innovation, σε συνεργασία τον Ελληνικό Γραφείο ESERO (ESERO Greece) και το World CanSat/Rocketry Championship (WCRC), με την υποστήριξη του National Geographic. Στην τελική εκδήλωση του CanSat in Greece 2022 που φιλοξενήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετείχαν συνολικά οι 10 μαθητικές και οι δύο φοιτητικές ομάδες που πέρασαν στην τελική φάση του διαγωνισμού, με περισσότερους από 120 συμμετέχοντες. Οι εκτοξεύσεις των δορυφόρων πραγματοποιήθηκαν με την αρωγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Σχολής Πυροβολικού Μεγάρων.

Στη φοιτητική κατηγορία του εθνικού διαγωνισμού CanSat in Greece, νικήτρια ήταν η ομάδα A.S.T.R.O. του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η αποστολή του δορυφόρου τους ήταν η συγκέντρωση, μετάδοση και επεξεργασία πληροφορίας για την κατανόηση των μηχανισμών, που διαφοροποιούν παρόμοιου μεγέθους και σύστασης πλανήτες με τη Γη, με τον μετασχηματισμό του δορυφόρου σε Rover μόλις προσγειωθεί. Στόχος του δορυφόρου είναι, μέσω της επεξεργασίας των μετρήσεων των αισθητήρων, ο υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας, της ακτίνας και της μάζας του πλανήτη.

Υποστηρικτές του CanSat in Greece 2022 είναι το National Geographic, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος, το Γραφείο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, το Corallia, το si-Cluster, η UNESCO Chair on Futures Research, ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, το British Council και το HIGGS. Τη φωτογραφική επιμέλεια του διαγωνισμού έχει το NTUA Photography Club.

Ειδήσεις σήμερα:

Καφές: Που θα πληρώσεις μέχρι 4,5 ευρώ για take away

Εξάρχεια: επεισόδια με επιθέσεις σε αστυνομικούς

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)