Ράπτη για γυναικοκτονία: ο νόμος να προβλέπει επιβαρυντική περίσταση για τον δράστη

Τι είπε η Υφυπουργός Υγείας για τις εκατοντάδες χιλιάδες κλήσεις για ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την αύξηση καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία και για τον κορονοϊό.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν την Κυριακή η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Η Υφυπουργός που είναι αρμόδια για την Ψυχική Υγεία, επεσήμανε πως στα δύο χρόνια της πανδημίας, στην τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στον αριθμό 10306, έχουν γίνει 430.000 κλήσεις, με την πλειονότητα όσων τηλεφωνούν να ζητά βοήθεια για θέματα που αφορούν τον κορονοϊό, καθώς υπάρχει φόβος στον πληθυσμό.

Σύμφωνα με την κ. Ράπτη ακολουθούν τα ζητήματα που αφορούν την μοναξιά και τα προβλήματα που αφορούν τις ενδοοικογενειακές σχέσεις και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ερωτηθείσα σχετικώς είπε πως «ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει αύξηση 60% στα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στην Ελλάδα, σε έρευνα της Γραμματείας Ισότητας, παρατηρείται μια αύξηση κατά 15% των δηλωμένων περιστατικών».

«Μόνο πέρσι είχαμε 17 γυναικοκτονίες, Αυτή είναι η ακραία μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Όσοι δηλώνουν τέτοια περιστατικά, ζουν κατά 70% κάτω από την ίδια στέγη», είπε η Υφυπουργός Υγείας, αναφέροντας ακόμη πως «στην τηλεφωνική γραμμή 15900, μπορεί μια γυναίκα ή ένας άνδρας που υφίσταται βία, να ζητήσει ψυχολογική στήριξη ή μέσω του 15900 να αναζητήσει κάποιο από τα 43 κέντρα που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα, ώστε να υπάρξει επαφή για να προσφερθεί στήριξη από αυτά»

Σχετικά με την συζήτηση για να υπάρξει νομικός διαχωρισμός της γυναικοκτονίας από την δολοφονία, η κ. Ράπτη, που είναι νομικός, απάντησε πως «σε περιπτώσεις γυναικοκτονίας, θα μπορούσε να υπάρχει μια επιβαρυντική περίσταση για τον δράστη, επειδή το θύμα είναι γυναίκα και δεν έχει την δύναμη ή την σωματική διάπλαση να αμυνθεί. Όμως, το Σύνταγμα δεν διαχωρίζει άνδρα και γυναίκα. Θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση σε αυτήν την διάσταση» .

Η Ζωή Ράπτη επεσήμανε πως η ψυχοκοινωνική υποστήριξη αφορά και τα παιδιά ή τους γονείς που μπορεί να ζητήσουν βοήθεια για το παιδί τους που κάνει χρήση ναρκωτικών, αλλά και ότι στα σχολεία της χώρας υπάρχουν 1.100 ψυχολόγοι, μέσω του ΕΣΠΑ, που έχουν ως αποστολή να είναι κοντά στα παιδιά και να εντοπίζουν περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να παρέμβουν.

Αναφορικά με την τέταρτη δόση του εμβολίου, η κ. Ράπτη ανέφερε ότι «θα ανοίξει την Δευτέρα η πλατφόρμα για τις ηλικίες 30-59 ετών, για όποιον θέλει να εμβολιαστεί, για όποιον θέλει και πιστεύει για όποιον λόγο ότι χρειάζεται ο εμβολιασμός του».

Σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, επανέλαβε ότι οι πολίτες θα πρέπει να φορούν μάσκα στα μέσα μεταφοράς και όπου υπάρχει πολύς κόσμος, ότι θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός και απέδωσε την άνοδο των καταγραμμένων νέων μολύνσεων στην αυξημένη κινητικότητα λόγω καλοκαιριού και τουρισμού.

