Πολιτική

Γλυπτά Παρθενώνα - Γιατρομανωλάκης: στην Βρετανία οι νέοι θεωρούν ανήθικο ότι μένουν εκεί

Τι είπε ο Υφυπουργός για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Νίκος Γιατρομανωλάκης ήταν καλεσμένος την Κυριακή, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1.

Ερωτηθείς για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για την απαγόρευση αμβλώσεων, ο κ. Γιατρομανωλάκης είπε πως είναι «προβληματική απόφαση που θέτει σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, όπως η αυτοδιάθεση του σώματος του και μας υπενθυμίζει πως πρέπει να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας και να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο».

Μάλιστα, σημείωσε πως όπως δήλωσε και ένας εκ των δικαστών, ανοίγει ο δρόμος για μια σειρά άλλων αναχρονιστικών αποφάσεων για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς «υπάρχει πρόθεση από μια μερίδα μικρή, αλλά με ισχυρή επίδραση, να αλλάξουν όλα αυτά. Φαίνεται πως είναι ο αντίκτυπος της διακυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος διόρισε τους συντηρητικούς δικαστές με αυτές τις αντιλήψεις».

«Τα πράγματα προχωράνε, οι κοινωνίες και η πολιτική ζωή εξελίσσονται, αλλά δεν έχουμε φτάσει στην πλήρη αποδοχή. Έχουν μεγαλώσει τα ποσοστά αποδοχής. Σε ότι αφορά την πολιτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να υπολογίζονται με όρους μετρήσεων. Το θέμα είναι η κάθε Κυβέρνηση να προχωράει μπροστά και να παίρνει αποφάσεις», επεσήμανε ο κ. Γιατρομανωλάκης.

Σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα και την διεθνή κινητικότητα αναφορικά με το αίτημα για επιστροφή τους στην Ελλάδα, ο Υφυπουργός Πολιτισμού είπε πως «τα πράγματα εξελίσσονται, αλλά δεν θα γίνει κάτι από την μία ημέρα στην άλλη. Έχει αλλάξει η κοινή γνώμη, ακόμη και στην Μεγάλη Βρετανία. Η νέα γενιά θεωρεί λάθος, θεωρεί σχεδόν ανήθικο ότι συμβαίνει με τα Γλυπτά του Παρθενώνα», σημειώνοντας πως αντίστοιχα υπάρχει η ίδια συζήτηση για αρχαιότητες σε άλλες χώρες.

Ακόμη, είπε πως δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες, αλλά και ο σύγχρονος πολιτισμός (ταινίες, βιβλία, έργα Τέχνης), στον οποίο έχει δώσει μεγάλη βάση η Κυβέρνηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «το 40% του τουρισμού παγκοσμίως είναι πολιτιστικός τουρισμός» και ότι πλέον και στην Ελλάδα «τον βλέπουμε διαφορετικά τον πολιτισμό, πιο στρατηγικά και με μεγαλύτερο βάθος».

