Ελληνοτουρκικά - Οκτάι: Απειλές για νέα μικρασιατική καταστροφή

Ευθείες απειλές από τον αντιπρόεδρου του Ερντογάν. Αποστρατικοποίηση ή αμφισβήτηση νησιών... και όπου πάει

Οξύνεται συνεχώς η τουρκική προκλητικότητα με την μία εμπρηστική δήλωση να διαδέχεται την άλλη.

Μετά τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, ο οποίος απειλεί ανοιχτά την Ελλάδα με αποστρατιωτικοποίηση νησιών ή αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους «και όπου πάει».

Ο Φουάτ Οκτάι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Milliyet σημείωσε πως η Άγκυρα κάνει υπομονή εδώ και 100 χρόνια από τη Συνθήκη της Λωζάνης και δήλωσε πως είτε η Αθήνα θα κάνει πίσω, ή υπάρχει και η προϊστορία στις αρχές του 20ου αιώνα (Μικρασιατική Καταστροφή), αλλά και η πρόσφατη όπως στην Κύπρο.

Ο αντιπρόεδρος του Ερντογάν αναφέρθηκε ειδικά στο Καστελλόριζο λέγοντας ότι η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί νησιά «κάτω από τη μύτη μας αυτό και αυτό είναι απειλητικό για εμάς, δεν θα το ανεχθούμε και δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να μην απαντήσει».

