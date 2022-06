Κοινωνία

Κηφισός: έργα και παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια (εικόνες)

Σε επτά άξονες κινείται ο Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Κηφισού.

Σε ενημέρωση από την Περιφέρεια Αττικής για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον Κηφισό, αναφέρονται τα εξής:

«Με επτά κομβικές παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη θα ενισχυθεί σημαντικά η οδική ασφάλεια στη Λεωφόρο Κηφισού στην οποία είναι ήδη σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης.

Με αφορμή τις σχετικές παρεμβάσεις ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης υπογραμμίζει ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι παρούσα σε έναν από τους πλέον κεντρικούς οδικούς άξονες της, 24 ώρες το 24ωρο. Με συγκεκριμένα βήματα επενδύουμε στην οδική ασφάλεια και στην επίλυση καθημερινών κυκλοφοριακών προβλημάτων σε μια από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τους παρακάτω επτά βασικούς άξονες:

Άξονας 1ος - Οδόστρωμα

Ξεκίνησαν οι εργασίες βελτίωσης του οδοστρώματος από τη συμβολή του Κηφισού με την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης των αρμών των γεφυρών του Κηφισού. Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στην κυκλοφορία. Να σημειωθεί ότι η λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό διελεύσεων από οποιαδήποτε άλλη οδική αρτηρία και για το λόγο αυτό απαιτεί ειδικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός διαμορφώνεται σε συνεργασία με την διεύθυνση τροχαίας Αττικής και σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες.





Άξονας 2ος - Συστήματα αναχαίτισης πρόσκρουσης

Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης των τρακαρισμένων - κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και ταυτόχρονα εκπονείται μελέτη για την αντικατάσταση των παλαιών στηθαίων με νέα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων Σ.Α.Ο. Ταυτόχρονα επανεξετάζεται και η θέση η οποία έχουν τοποθετηθεί τα συστήματα αναχαίτισης ενέργειας πρόσκρουσης Σ.Α.Ε.Π. και επιδιορθώνονται τα τρακαρισμένα – κατεστραμμένα συστήματα.

Άξονας 3ος - Σήμανση

Αντικαταστάθηκαν η συμβατικής τεχνολογίας ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων με νέας τεχνολογίας πινακίδες full Matrix έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άμεση πληροφόρηση των οδηγών για θέματα που αφορούν την κυκλοφορία και τις εκτελούμενες εργασίες. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αντικατάσταση των φθαρμένων πινακίδων σήμανσης και τη συντήρησή των γεφυρών σήμανσης, καθώς και η μελέτη για την αναπροσαρμογή των διαγραμμίσεων με στόχο την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της οδικής ασφάλειας. Επιπρόσθετα σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες καθαρισμού των φραγμάτων ήχου (ήχοπετάσματα). Ήδη έχει ολοκληρωθεί το τμήμα από το Δήμο Ρέντη μέχρι και το τέλος του αυτοκινητόδρομου προς Πειραιά.

Άξονας 4ος - Βελτίωση φωτισμού

Μέσα στον Ιούλιο θα ξεκινήσει η αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων νατρίου με νέα φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης και αυξημένης απόδοσης Led. Τα νέα φωτιστικά θα βελτιώσουν σημαντικά την οδική ασφάλεια κατά τις νυχτερινές ώρες. Παράλληλα Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αναβάθμισης του φωτισμού των γεφυρών, μέσω αρχιτεκτονικής μελέτης φωτισμού, με στόχο τον εξωραϊσμό των δημόσιων χώρων που σχηματίζονται κάτω από το τεχνικό τμήμα της γέφυρας και τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση. O νέος φωτισμός των γεφυρών θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε παραβατικές συμπεριφορές που έχουν διαπιστωθεί στα συγκεκριμένα σημεία.

Άξονας 5ος - Αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων θα γίνουν οι απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και διαπλατύνσεις σε προβληματικά σημεία, που προκαλούν στένωση και εμποδίζουν την ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Άξονας 6ος - Αναβάθμιση του κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας

Το Κέντρο Διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται σε 24ωρη επιχειρησιακή λειτουργία. Τα στελέχη το, σε αγαστή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία αλλά και τα οχήματα οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής, συνεισφέρουν αποτελεσματικά, στην διαχείριση των συμβάντων, στην έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών και στο συντονισμό των εργασιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού καθώς και την επέκταση του δικτύου των καμερών και την εγκατάσταση τεχνικών μέσων καταγραφής τροχαίων παραβάσεων (π.χ. παραβίαση λωρίδα έκτακτης ανάγκης, ορίου ταχύτητας, κ.α.).

Άξονας 7ος - Βελτίωση οδικής ασφάλειας

Τεχνικές παρεμβάσεις θα γίνουν για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία που έχουν καταγράφει τροχαία ατυχήματα σύμφωνα με την προτεραιοποίηση των επικινδυνοτήτων, όπως προκύπτει από τα δελτία οδικών τροχαίων ατυχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι σχετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται πάντοτε σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Να σημειωθεί τέλος ότι το στρατηγικό σχέδιο των 7 αξόνων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφορίας στον Κηφισό αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 20 μηνών».

