Ολυμπιακός - Πρίντεζης: Η ανάρτηση αφιερωμένη στους φιλάθλους

Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργο Πρίντεζη με το "ευχαριστώ" στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Ο Γιώργος Πρίντεζης θέλησε να αποχαιρετήσει –και-μέσω social media τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, με ένα «μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με βοηθήσατε να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Η ανάρτηση του Πρίντεζη στο instagram.

«Είναι από τις φορές που θες τόσα να πεις αλλά τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματα που νιώθεις...

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με βοηθήσατε να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο, που με στηρίξατε στις δύσκολες στιγμές μου και που πανηγυρίσαμε μαζί στις επιτυχίες!

Θα μου λείψετε πάρα πολύ, όμως όπως είπαμε, θα τα λέμε πιο συχνά πλέον και από πιο κοντά.

Όπως παλιά…

Σας αγαπω πολυ!»

