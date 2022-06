Κοινωνία

Φωτιά στην Ύδρα - Ρίψεις νερού από αέρος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση και επίγειων δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Ύδρα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν άμεσοι οι επίγειες δυνάμεις.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή για ρίψεις νερού από εναέρια μέσα, λόγω και της ιδιατερότητας της περιοχής.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος politisargolidas.gr, η πυρκαγιά ξεκίνησε από χώρο που είναι κοντά στο νεκροταφείο του νησιού του Αργοσαρωνικού, στην περιοχή «Πεύγες», καίγοντας αρχικά χαμηλή βλάστηση, όχι σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα πρώτα σπίτια.

Λόγω των βόρειων ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά κατευθύνθηκε στο πευκοδάσος που υπάρχει στην περιοχή.

Επί τόπου έχουν σπεύσει το Εθελοντικό Πυροσβεστικό ΚλιμάκιοΎδρας, αλλά και κάτοικοι για να περιορίσουν το μέτωπο.