Μουντιάλ 2022: 12 αστέρες κυνηγούν το νταμπλ του Καρεμπέ

Μόλις εννέα παίκτες μέχρι σήμερα, μεταξύ των οποίων ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού, το έχουν κατορθώσει.

Δώδεκα ποδοσφαιριστές στο...κυνήγι του Κριστιάν Καρεμπέ και της διάσημης παρέας του, προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση στην παγκόσμια ελίτ, εκείνων που έχουν κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών /Champions League και το Μουντιάλ την ίδια χρονιά.

Έως τώρα μόλις εννέα παίκτες το έχουν καταφέρει, ανάμεσά τους και ο αθλητικός διευθυντής το Ολυμπιακού.

Έχοντας κατακτήσει το Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Παρίσι (1-0 τη Λίβερπουλ), στο Μουντιάλ του Κατάρ (21/11-18/12), μπορούν- και ενώ ακόμα φυσικά δεν είναι γνωστές οι αποστολές ων εθνικών ομάδων, με σνέπεια κάποιοι να μην ταξιδέψουν στο Κατάρ- έχουν προϋποθέσεις να φτάσουν στο κατόρθωμα οι:

Βινίσιους Τζούνιορ,

Έντερ Μιλιτάο,

Κασεμίρο και Ροντρίγκο με τη Βραζιλία,

Καρίμ Μπενζεμά,

Εντουάρντο Καμαβιγκά και Φερλάντ Μεντί με την Γαλλία,

Ντανιέλ Καρβαχάλ και Ντάνι Θεμπαγιος με την Ισπανία,

Τιμπό Κουρτουά με το Βέλγιο,

Λούκα Μόντριτς με την Κροατία,

Φεντερίκο Βαλβέρδε με την Ουρουγουάη.

Οι εννέα ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο την ίδια χρονιά:

1974: Ζεπ Μάιερ, Πάουλ Μπράιτνερ, Χανς-Γκέοργκ Σβάρτσενμπεκ, Φραντς Μπεκενμπάουερ, Γκερντ Μίλερ, Ούλι Χένες (Μπάγερν & Δ. Γερμανία)

1998: Κριστιάν Καρεμπέ (Ρεάλ Μαδρίτης & Γαλλία)

2002: Ρομπέρτο Κάρλος (Ρεάλ Μαδρίτης & Βραζιλία)

2018: Ραφαέλ Βαράν (Ρεάλ Μαδρίτης & Γαλλία)

Μόνο δέκα παίκτες έχουν κατακτήσει Κύπελλο Πρωταθλητριών/Champions League και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την ίδια χρονιά:

1964: Λουίς Σουάρεθ (Ιντερ & Ισπανία)

1988: Χανς φαν Μπρόκελεν, Ρόναλντ Κούμαν, Μπέρι φαν Αερλε, Γκέραλντ Φάνενμπουργκ (Αϊντχόφεν & Ολλανδία)

2012: Φερνάντο Τόρες, Χουάν Μάτα (Τσέλσι & Ισπανία)

2016: Κριστιάνο Ρονάλντο, Πέπε (Ρεάλ Μαδρίτης & Πορτογαλία)

2021 (χρονιά που έγινε το Euro 2020 λόγω Covid-19): Τσέλσι: Ζορζίνιο (Τσέλσι/Ιταλία)

Ο Έμερσον Παλμιέρι (Τσέλσι/Ιταλία) δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα, αφού ήταν στην αποστολή της Τσέλσι στον τελικό με τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό UCL 2021, αλλά δεν αγωνίστηκε.

Επίσης ο Βιμ Κιφτ δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα. Αν και είχε πανηγυρίσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1988 με την Αϊντχόφεν, ήταν στην αποστολή της Ολλανδίας στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1988, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε.

Ο Νικολά Ανελκά της Ρεάλ Μαδρίτης είχε την ίδια... μοίρα με την εθνική Γαλλίας το 2000, ενώ ο συμπαίκτης του, Κριστιάν Καρεμπέ, ήταν στην αποστολή, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε στους τελικούς τόσο του Champions League 2000 όσο και του EURO 2000.

