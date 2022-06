Οικονομία

Καύσιμα: αύξηση κατανάλωσης παρά τo “ράλι” των τιμών

Ανοδικά κινείται η κατανάλωση καυσίμων, παρά την μεγάλη αύξηση των τιμών, όπως δείχνουν τα επίσημα δεδομένα της αγοράς.

Παρά την αύξηση των τιμών η κατανάλωση καυσίμων παραμένει αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Η αύξηση της κατανάλωσης οφείλεται κατά ένα μέρος στο γεγονός ότι το 2021 ίσχυαν περιορισμοί στις μετακινήσεις οι οποίοι δεν υπάρχουν εφέτος ενώ σημαντική είναι και η συμβολή του τουρισμού η οποία πέρυσι ήταν εξαιρετικά περιορισμένη.

Ωστόσο, ακόμη και η σύγκριση με το 2019 δείχνει ότι η κατανάλωση για το πετρέλαιο κίνησης είναι αυξημένη, σε αντίθεση με τη βενζίνη που δεν έχει καλύψει το χαμένο έδαφος της πανδημίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία από την αγορά:

Η κατανάλωση βενζίνης κατά το πρώτο 5μηνο του έτους ήταν 1.045.161 μετρικοί τόνοι, έναντι 887.769 ΜΤ πέρυσι (+18 %) και 1.175.676 το 2019 (-11 % στην τριετία).

Για το πετρέλαιο κίνησης αντίστοιχα η κατανάλωση ήταν εφέτος 1.241.689 ΜΤ έναντι 1.094.468 το 2021 (+13 %) και 1.227.565 ΜΤ το 2019 (+1% στην τριετία).

Οι εκπρόσωποι των δύο ομίλων διύλισης, Ελληνικά Πετρέλαια και Motor Oil τόνισαν κατά τις πρόσφατες παρουσιάσεις προς τους οικονομικούς αναλυτές ότι η άνοδος των τιμών δεν έχει πλήξει ακόμη την κατανάλωση, εκτιμούν ωστόσο ότι εφόσον η κρίση συνεχίζεται ο κίνδυνος να πληγεί η κατανάλωση είναι ισχυρός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή για την αμόλυβδη διαμορφώνεται στα 2,41 ευρώ το λίτρο και για το πετρέλαιο κίνησης στα 2,12 ευρώ. Τον Ιούνιο του 2021 οι τιμές ήταν αντίστοιχα 1,64 ευρώ για τη βενζίνη και 1,36 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε αύξηση της επιδότησης καυσίμων και επέκτασή της για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οδηγοί με οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού, έως 45.000 ευρώ.

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, με τη χρήση κάρτας, για το τρίμηνο ανέρχεται και στα νησιά στα 100 ευρώ. Για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση είναι αντίστοιχα 60 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 70 ευρώ στα νησιά. Συνεπώς, η επιδότηση καυσίμου ανέρχεται σε 44 λεπτά το λίτρο σε ηπειρωτική περιοχή (80 ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο) και 56 λεπτά το λίτρο σε νησιωτική περιοχή (100 ευρώ για 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο).

Η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, ενώ για όσους δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό το οποίο στην περίπτωση αυτή είναι μειωμένο κατά 15 ευρώ, μπορεί να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για το πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση είναι 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, που σημαίνει ότι το όφελος στην τελική τιμή, συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ, φθάνει στα 15 λεπτά το λίτρο.

