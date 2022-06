Αθλητικά

Champions League: ποια ομάδα θα κερδίσει το επόμενο τρόπαιο

Ποιος είναι ο σύλλογος, που σύμφωνα με τους bookmakers, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον τίτλο στην διοργάνωση της σεζόν 2022/23.

H Μάντσεστερ Σίτι είναι, σύμφωνα με τα κορυφαία γραφεία στοιχημάτων στην Ευρώπη, το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Champions League 2022/23.

Η κορυφαία διοργάνωση ξεκίνησε ήδη, 24 ημέρες μετά τον τελικό στο Παρίσι, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 1-0 τη Λίβερπουλ και αναδείχθηκε για 14η φορά Πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Την τρέχουσα σεζόν ολοκληρώθηκε η προ-προκριματική φάση στην Ισλανδία, όπου νικήτρια στο μίνι-τουρνουά τεσσάρων ομάδων αναδείχθηκε η Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, η οποία στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τη Μάλμε στην 1η προκριματική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στον πλανήτη.

Σύμφωνα με τους bookmakers, -όπως αναφέρει η ιταλική αθλητική εφημερίδα Gazzetta dello Sport-η πρωτάθλημα Αγγλίας του Πεπ Γκουαρντιόλα, Μάντσεστερ Σίτι, ενισχυμένη πλέον και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ, συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορίας της.

Βρίσκεται μπροστά από τη Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ, Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι και Μπαρτσελόνα.

