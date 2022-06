Δήμος Αθηναίων: Ανοίγουν οι παιδικές κατασκηνώσεις - Τα σημεία συνάντησης

Πολιτισμός

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τους μικρούς του φίλους στις Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. Τι πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά.

Από αύριο, Δευτέρα 27 Ιουνίου, ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τους μικρούς του φίλους στις Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Η μεταφορά των παιδιών προς τις Παιδικές Εξοχές θα γίνει δωρεάν με πούλμαν του Δήμου που θα αναχωρήσουν στις 7:00 το πρωί της Δευτέρας από τα παρακάτω σημεία των επτά Δημοτικών Κοινοτήτων:

1η Δημοτική Κοινότητα: Αθηνάς 16, Πλατεία Καραμάνου, Μοναστηράκι

2η Δημοτική Κοινότητα: Υμηττού 251, Παγκράτι

3η Δημοτική Κοινότητα: Γέφυρα Πουλοπούλου, Θησείο-Άνω Πετράλωνα

4η Δημοτική Κοινότητα: Λένορμαν & Αλεξανδρείας 35

5η Δημοτική Κοινότητα: Πατησίων 268, Πλατεία Κολιάτσου

6η Δημοτική Κοινότητα: Θήρας 31, Πλατεία Αμερικής

7η Δημοτική Κοινότητα: Πανόρμου 59, Αμπελόκηποι

Επισημαίνεται ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους πρόσφατο rapid test (τελευταίων 24 ή 48 ωρών).

Τι πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά

Όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν μαζί τους καπέλο ηλίου, μπλουζάκια, σορτς, κάλτσες, εσώρουχα για 15 ημέρες, ρούχα γυμναστικής, πουλόβερ ή ζακέτα, μπουφάν ή αντιανεμικό, αθλητικά παπούτσια, πιτζάμες, πετσέτες (προσώπου και σώματος).

Επίσης, είδη ατομικής υγιεινής (σαπούνι, σαμπουάν, αφρόλουτρο, σφουγγάρι, χτένα/βούρτσα μαλλιών, οδοντόβουρτσα, οδοντόπαστα κλπ), μαγιό, πετσέτα θαλάσσης, αντιηλιακό, σαγιονάρες.

Προαιρετικά, τα παιδιά μπορούν να φέρουν μαζί τους επιτραπέζια παιχνίδια, βιβλία, μουσικό όργανο, φωτογραφική μηχανή, μαρκαδόρους, ημερολόγιο, ενώ δεν επιτρέπονται τα κινητά τηλέφωνα και οι κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές.

Επισημαίνεται ότι τα ρούχα των παιδιών θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένα με τα αρχικά τους.

