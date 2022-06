Κόσμος

Θρίλερ σε νυχτερινό κέντρο με 22 νεαρούς νεκρούς

Περίεργη υπόθεση διερευνούν οι Αρχές στη Νότια Αφρική. Τα πτώματα ήταν διάσπαρτα, στα τραπέζια, στις καρέκλες και στο πάτωμα, χωρίς να φέρουν τραύματα.

Οι αρχές διερευνούν τον θάνατο τουλάχιστον 22 νεαρών, οι περισσότεροι από τους οποίους βρέθηκαν νεκροί μέσα σε δημοφιλές νυχτερινό κέντρο στο Ιστ Λόντον στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

"Τρεις από αυτούς πέθαναν στο νοσοκομείο και υπάρχουν δύο που νοσηλεύονται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση", δήλωσε η επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της επαρχιακής κυβέρνησης Ουεζίουε Τικάνα-Γκουξόθιουε.

Νωρίτερα η τοπική αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι την ειδοποίησαν "ότι 17 νέοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε ένα νυχτερινό κέντρο του Σίνερι Παρκ, στο Ιστ Λόντον", σημειώνοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα "για τις συνθήκες θανάτου" των ανθρώπων αυτών ηλικίας από 18 ως 20 ετών.

Αξιωματούχος των επαρχιακών υπηρεσιών υγείας απέκλεισε την πιθανότητα ο θάνατός τους να οφείλεται στην πρόκληση πανικού ή σε ποδοπάτημα. "Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι πρόκειται για ποδοπάτημα, διότι κανένα από τα θύματα δεν φέρει εμφανείς χέουσες πληγές", δήλωσε ο Ουνάθι Μπινκόζε από το σημείο στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα DispatchLive, "τα πτώματα ήταν διάσπαρτα, στα τραπέζια, στις καρέκλες και στο πάτωμα", χωρίς να φέρουν "κανένα εμφανές σημάδι τραυματισμού".

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι έκαναν λόγο για την πιθανότητα δηλητηρίασης από αέριο ή μαζικής δηλητηρίασης.

Οι σοροί θα μεταφερθούν σε κρατικά νεκροτομεία όπου συγγενείς αναμένεται να βοηθήσουν στην αναγνώριση των γυναικών και των ανδρών που είναι νεκροί, σύμφωνα επίσης με τις τοπικές υπηρεσίας υγείας, οι οποίες σημείωσαν ότι θα προχωρήσουν άμεσα σε νεκροτομές ώστε να διαπιστώσουν τα πιθανά αίτια θανάτου των νέων.

Τα τοπικά δίκτυα μετέδιδαν παράλληλα εικόνες από το πλήθος συγγενών και περαστικών που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το νυχτερινό αυτό κέντρο του Ιστ Λόντον, μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων που βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων νότια του Γιοχάνεσμπουργκ.

