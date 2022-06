Κοινωνία

Φωτιά σε κτήριο στην Αχαρνών

Επαγγελματικό κτήριο "τυλίχτηκε" στις φλόγες. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε αργά το μεσημέρι της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στον Δήμο Αχαρνών Αττικής

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΥ, η πυργκαγιά ξέσπασε σε επαγγελματικό κτήριο επί της οδού Δημολεόντος.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

