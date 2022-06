Οικονομία

Μακρόν: Πλαφόν στην τιμή πετρελαίου στις χώρες παραγωγής

Εξαιρετικά θερμό το κλίμα στη συνάντηση Μακρόν – Τζόνσον, στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στη Γερμανία.

Η Γαλλία τάσσεται υπέρ της επιβολής πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου στο επίπεδο των χωρών παραγωγής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άνοδος των τιμών που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά που πραγματοποιείται στη Βαυαρία.

Το Παρίσι «δεν είναι κατ'αρχήν αντίθετο» στην πρόταση των ΗΠΑ για ανώτατο όριο τιμής, αλλά «θα ήταν πολύ πιο ισχυρό για εμάς είναι η επιβολή μέγιστης τιμής στο πετρέλαιο σε όλες τις χώρες παραγωγής», διευκρινίζει στην ανακοίνωσή του το Ελιζέ.

Σχετικά με τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον στο περιθώριο της συνόδου, η γαλλική προεδρία σημειώνει ακόμη ότι ο Γάλλος πρόεδρος αισθάνθηκε «μεγάλο ενθουσιασμό» από την πλευρά του κ. Τζόνσον για την ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα που έχει εισηγηθεί, καθώς θα επέτρεπε «την επανασύνδεση, τη χάραξη κοινής πορείας με τους Βρετανούς».

Οι δύο ηγέτες συμφωνήσαν επίσης ότι η παρούσα φάση της σύγκρουσης στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά κρίσιμη και ότι «η πορεία του πολέμου είναι δυνατόν να αντιστραφεί». Σε κάθε περίπτωση, η στρατιωτική στήριξη προς το Κίεβο πρέπει να συνεχιστεί, κατέληξαν.

Ο κ. Τζόνσον προηγουμένως είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο «κόπωσης» των πολιτών από τον πόλεμο και τις κυρώσεις, αναφερόμενος ειδικά στον πληθωρισμό και επισημαίνοντας ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η ενότητα των συμμάχων.

