Ραφήνα: Φονική συμπλοκή σε μπαρ

Ο καυγάς που ξεκίνησε μέσα στο κατάστημα συνεχίστηκε με τραγική κατάληξη έξω από αυτό.

Φονική συμπλοκή σημειώθηκε σε μπαρ στη Ραφήνα, τα ξημερώματα της Κυριακής, με έναν άντρα να ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου

Οι πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε το κακό κι άναψαν τα αίματα είναι αλληλοσυγκρουόμενες με αρκετούς να υποστηρίζουν πως η πέτρα του σκανδάλου ήταν μια γυναίκα κι άλλοι πως όλα έγιναν για κάποια τυχαία σπρωξίματα στην τουαλέτα του μαγαζιού.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο άτυχος άντρας μόλις βγήκε από το μαγαζί δέχθηκε επίθεση από πολλά άτομα, ξυλοκοπήθηκε άγρια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σοβαρά τραυματισμένος, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στο νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε τις μεσημβρινές ώρες.

