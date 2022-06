Κοινωνία

Γηροκομείο στα Χανιά: παραπομπή σε δίκη για νυν και πρώην αντιπεριφερειάρχες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο αντιπεριφερειάρχης που κατηγορείται στον ΑΝΤ1.

Συγγενείς που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στο γηροκομείο-κολαστήριο των Χανίων, άκουσαν με ικανοποίηση την είδηση της παραπομπής σε δίκη του νυν και πρώην αντιπεριφερειάρχη – αρχές Σεπτέμβρη - με την πλημμελημματική κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Όπως λένε σήμερα συγγενικά πρόσωπα τροφίμων της δομής, δημόσιοι λειτουργοί που φέρεται να είχαν επίγνωση των συνθηκών που καταγγέλλεται ότι λάμβαναν χώρα πίσω από την καλά κλεισμένη πύλη του γηροκομείου αλλά… «έκαναν τα στραβά μάτια», θα πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης

Όπως ανέφερε στην Κέλλη Χεινοπώρου, ο Μανώλης Παρτσαλάκης, αδερφός, θύματος στο γηροκομείο είπε: «Απλά κάνανε τα στραβά μάτια. Εφόσον το ξέρανε, κάνανε τα στραβά μάτια. Ενώ είχε ακουστεί πιο παλιά, ενώ πεθάνανε τόσοι άνθρωποι, γίνονται αυτά τα πράγματα; Τι είναι αυτό; Παραμένει (το γηροκομείο) ανοιχτό γιατί αν ήταν ένα μικρομάγαζο που να΄χει κάνει μια παράβαση μηδαμινή θα ήταν ανοιχτό; Δεν θα ήταν ανοιχτό.»

O νυν αντιπεριφερειάρχης περιμένει την κρίση της δικαιοσύνης στις 2 Σεπτεμβρίου όπου θα καθίσει στο εδώλιο μαζί με τις δυο ιδιοκτήτριες του γηροκομείου, των πρώην αντιπεριφερειάρχη και 7 ακόμη υπαλλήλους της διεύθυνσης υγείας.

Στο γηροκομείο – κολαστήριο συμφωνα με τις κατηγορίες χορηγήθηκε παράνομα άδεια λειτουργείας το 2012, όμως 7 χρόνια αργότερα με απόφαση της αντιπεριφέρειας η άδεια και ανανεώθηκε και επεκτάθηκε , με την δυναμικότητα του γηροκομείου να αυξάνεται από τις 16 κλίνες στις 46!

Ο Νικόλας Καλογερής, αντιπεριφερειάρχης Χανίων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έχει πάει στη δικαιοσύνη το θέμα. Με καλέσανε στο δικαστήριο, μου αποδώσανε κατηγορίες, ας περιμένουμε την κρίση της δικαιοσύνης. Περιμένω την κρίση της»

Νυν περιφερειάρχης κατηγορείται πως δεν έλαβε υπόψη τις αλλεπάλληλες επισημάνσεις της επιτροπής ελέγχου της μονάδας, η οποία διαπίστωσε σοβαρότατες παραβάσεις αλλά και ότι παρέλειψε να σφραγίσει τη δομή καθώς είχε λάβει γνώση των σοβαρών κατηγοριών για κακουργηματικές πράξεις που είχαν απαγγελθεί στις δυο ιδιοκτήτριες της δομής. Παρά τις θυελλώδεις αποκαλύψεις και το γεγονός ότι οι δύο ιδιοκτήτριες και δύο γιατροί βρίσκονται στη φυλακή, το γηροκομείο στα Χανιά συνεχίζει να λειτουργεί με άλλο καταστατικό, διεύθυνση και διακριτικό τίτλο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη

Ανήλικες έκλεψαν 12 δαχτυλίδια από κοσμηματοπωλείο