Θάνατωση Χιμπατζή: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Τι αναφέρει σε παρέμβασή του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν το απόγευμα της Κυριακής ομάδα ατόμων έξω από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, αντιδρώντας στη θανάτωση του alpha male χιμπατζή, μετά τη διαφυγή του από το κλουβί και την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου ασφαλείας.

Έξω από το πάρκο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που διαμαρτύρεται για τον θάνατο του χιμπατζή αλλά και γενικά για τις συνθήκες κράτησης των ζώων.

Παρέμβαση ΥΠΕΝ:

Με αφορμή τη διαφυγή και θανάτωση ενός «alpha male χιμπατζή» στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς προχώρησε σε τριπλή παρέμβαση, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως το περιστατικό, αλλά και να διαπιστωθούν οι συνθήκες λειτουργίας του Πάρκου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, ο κ. Αμυράς απέστειλε επιστολή προς το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και τον Ιδρυτή του Ζαν Ζακ Λεσουέρ ζητώντας πλήρη και άμεση ενημέρωση:

-για την προέλευση των συγκεκριμένων ζώων.

-για την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, τη λειτουργία τους ως ομάδα και την επάρκεια χώρων.

-για τον τρόπο που διασφαλίζεται η διαφυγή των ζώων στον χώρο των επισκεπτών.

-για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών στις ακραίες περιπτώσεις διαφυγής.

-για την αναγκαιότητα εφαρμογής του πρωτοκόλλου που οδήγησε στην τελική θανάτωση του ζώου.

Ο υφυπουργός απέστειλε επιστολή προς την Περιφέρεια Αττικής και στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της, που με βάση τη νομοθεσία έχουν την αρμοδιότητα για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ζωολογικών Κήπων και την ανανέωση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, ζητώντας την άμεση διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων:

-για τις συνθήκες που προκάλεσαν το περιστατικό διαφυγής και θανάτωσης του ζώου.

-για τον τρόπο που διασφαλίζεται η ασφάλεια των επισκεπτών στο χώρο λειτουργίας του πάρκου στις ακραίες περιπτώσεις διαφυγής.

-για την αναγκαιότητα εφαρμογής στην περίπτωση αυτή του πρωτοκόλλου που οδήγησε στην τελική θανάτωση του ζώου.

Τέλος, ο κ. Αμυράς έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ για την άμεση αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης της φιλοξενούμενης άγριας πανίδας.

Όπως έγινε γνωστό, αύριο, Δευτέρα, ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης 'Αγριας Ζωής και Θήρας, την αρμόδια υπάλληλο του γραφείου Διεθνών Συμβάσεων (Διαχειριστική Αρχή «Cites» Αττικής) της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και υπάλληλο του Δασαρχείου Πεντέλης θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, προκειμένου να προβούν σε έλεγχο όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων κατοχής των ειδών της αγρίας πανίδας, που φιλοξενούνται σε αυτό.

