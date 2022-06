Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: νέες υπερπτήσεις UAV πάνω από το Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού καταγράφηκαν οι παραβιάσεις από τα UAV's της Άγκυρας.

Ακόμη μία ημέρα η Άγκυρα συνεχίζει την προκλητική συμπεριφορά με παραβιάσεις στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή καταγράφηκαν 36 παραβιάσεις, που έγιναν πάνω από το Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Οι παραβάσεις που καταγράφηκαν ήταν δύο, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη

Ανήλικες έκλεψαν 12 δαχτυλίδια από κοσμηματοπωλείο