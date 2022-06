Κοινωνία

Αλόννησος: Φωτιά σε ιστιοφόρο

Τρεις τραυματίες από το καπάκι της μηχανής που έσκασε, ο ένας εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων το ένα σοβαρά, από φωτιά που προκλήθηκε από άγνωστη αιτία στο μηχανοστάσιο ιστιοφόρου σκάφους που βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή Μηλιά Αλοννήσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το καπάκι της μηχανής έσκασε και τραυμάτισε τα τρία άτομα.

Στο σκάφος, σημαίας Γαλλίας, επέβαιναν συνολικά 6 αλλοδαποί (τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες).

Ο ένας εκ των τραυματιών που είναι σε σοβαρότερη κατάσταση αναμένεται να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ οι υπόλοιποι στο Κέντρο Υγείας του νησιού.

