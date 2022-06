Κοινωνία

Αττικό Πάρκο - Χιμπατζής: ελεύθερος ο φροντιστής που πυροβόλησε

Τι αποφάσισε ο Εισαγγελέας που πραγματοποιεί προανάκριση για το περιστατικό.

Προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Σπάτων- Αρτέμιδας, σχηματίζεται για τη θανάτωση του χιμπατζή Μπαζού, στο Αττικό Πάρκο, ενώ λίγο μετά το συμβάν συνελήφθη και ο φροντιστής που πυροβόλησε το ζώο.

Πρόκειται για έναν 29χρονο, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέως ζώων, ο οποίος ενημερώθηκε από την Αστυνομία και ζήτησε να του αποσταλεί το προανακριτικό υλικό, αφού ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι υπεύθυνοι του πάρκου που έδωσαν κατάθεση για το συμβάν, ανέφεραν ότι ο χιμπατζής κατάφερε και πήδηξε τα ηλεκτροφόρα καλώδια της ψηλής περίφραξης του πάρκου, καθώς τον καταδίωκαν άλλα αρσενικά και βγήκε στα χωράφια έξω από τον χώρο του πάρκου. Γνωστοποιείται ακόμα πως οι φροντιστές επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν, με σκοπό αρχικά να τον ακινητοποιήσουν με όπλο που έφερε βέλος με αναισθητικό, αλλά αυτό δεν στάθηκε δυνατό, γι' αυτό αποφασίστηκε να θανατωθεί, με το σκεπτικό ότι αποτελούσε απειλή για τους εργαζόμενους ή πολίτες στην περιοχή. Την απόφαση εκτέλεσε ο 29χρονος φροντιστής, ο οποίος πυροβόλησε τον Μπαζού με καραμπίνα, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι υπεύθυνοι του πάρκου ειδοποίησαν την Αστυνομία αμέσως όταν ο χιμπατζής πήδηξε τον φράκτη, προκειμένου να πάρει μέτρα, αλλά μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο οι φροντιστές είχαν ήδη σκοτώσει το ζώο.

