Πανελλήνιο Στίβου: "Χρυσός" ο Τεντόγλου

"Πέταξε" ο Μίλτος Τεντόγλου κάνοντας όλα τα άλματα πάνω από 8 μέτρα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετείχε, ουσιαστικά άνευ, συναγωνισμού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκιο είχε τρία άλματα πάνω από τα 8 μέτρα, με καλύτερο εκείνο στα 8,32 στην τελευταία (έκτη) προσπάθεια και κατάκτησε εύκολα την πρώτη θέση.

Με 8,24 μέτρα από την πρώτη προσπάθεια πήρε εξαρχής το προβάδισμα. Συνέχισε με δύο άκυρες προσπάθειες, στην τέταρτη έκανε 8,04 ενώ άφησε την πέμπτη προσπάθεια.

Δεύτερος ήταν ο Μαντζουρογιάννης, που με άλμα στα 7,77 μέτρα έκανε ατομικό ρεκόρ και τρίτος ο Στυλιανίδης με 7,51 μέτρα.

Στα 200 μέτρα πρώτευσε ο Γιάννης Γρανιτσιώτης, που έκανε ατομικό ρεκόρ με χρόνο 20.84. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης κέρδισε την άλλη σειρά με 21.17 και ήταν δεύτερος, ακολουθούμενος από τον Τριβυζά (21.18).

