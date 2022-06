Οικονομία

Ντράγκι: Η ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να προκαλέσει επιστροφή στον λαϊκισμό

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να στηριχθούν οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι,κατά τις εργασίες της G7 στην Γερμανία, αναφέρθηκε στις οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε μετά την κρίση του 2008. Η ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να προκαλέσει επιστροφή στον λαϊκισμό», τόνισε ο Ιταλός πρωθυπουργός.

«Έχουμε τα εργαλεία για να το πετύχουμε: πρέπει να μειώσουμε τις συνέπειες της αύξησης των τιμών της ενέργειας, να στηρίξουμε τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να φορολογήσουμε τις εταιρίες που σημειώνουν υπερκέρδη», πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός.

Ο Ντράγκι επανάλαβε ότι είναι σημαντικό να τεθεί πλαφόν στην τιμή της ενέργειας. Παράλληλα, εξήγησε πως «όταν οι τιμές της ενέργειας μειωθούν, δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην ενεργειακή μας εξάρτηση από την Ρωσία, η οποία χαρακτήρισε τα περασμένα χρόνια». «Πρέπει να απαλείψουμε για πάντα την εξάρτηση αυτή από την Ρωσία», είπε χαρακτηριστικά.

Σε σχέση, τέλος, με την επισιτιστική κρίση, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε ότι «τα ουκρανικά σιτηρά πρέπει να μπορέσουν να εξαχθούν πολύ πριν από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν θα είναι έτοιμη η νέα σοδειά» και ζήτησε να παρασχεθεί η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στον ΟΗΕ, με στόχο να προχωρήσει και να πετύχει η διαμεσολαβητική του προσπάθεια.

