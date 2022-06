Πολιτισμός

“Wonder Woman”: Το εξώφυλλο του πρώτου κόμικ πουλήθηκε αντί επταψήφιου ποσού

Η ζωή του συλλέκτη που είχε το αντίγραφο στην κατοχή του, άλλαξε ριζικά μετά τη δημοπρασία.

Το πρώτο κόμικ «Wonder Woman» πωλήθηκε σε επταψήφια τιμή σε δημοπρασία του οίκου Heritage Auctions.

Η πρώτη εμφάνιση της Αμαζόνας πολεμίστριας στη DC Comics έγινε στο όγδοο τεύχος του «All Star Comics», το οποίο κυκλοφόρησε το 1941.

Παρά τις επτά και πλέον δεκαετίες που πέρασαν, ένας τυχερός συλλέκτης είχε ακόμα ένα αντίγραφο του τεύχους που απέσπασε βαθμολογία 9,4 CGC και ο Heritage Auctions το πούλησε τώρα στο εκπληκτικό ποσό των 1,62 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκτός από το πρώτο κόμικ «Wonder Woman», ένα ακόμη συγκέντρωσε τα φώτα της δημοσιότητας: το εξώφυλλο από το πρώτο τεύχος του «The Dark Knight Returns» από τη δεκαετία του '80, που δημιουργήθηκε από τους Φρανκ Μίλερ και Λιν Βάρλεϊ.

Το εξώφυλλο πωλήθηκε στην τιμή των 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων και αναδείχθηκε το πιο ακριβό στη δημοπρασία Comics & Comic Art Signature του οίκου Heritage Auctions, που συγκέντρωσε το ποσό των 24 εκατομμυρίων δολαρίων από τις 16 έως τις 19 Ιουνίου.

Άλλες αξιοσημείωτες πωλήσεις, ήταν δύο αντίτυπα Fantastic Four #1 που πουλήθηκαν για 420.000 δολάρια και 240.000 δολάρια, καθώς και ένα αντίγραφο του 29ου τεύχους του Detective Comics που αποκτήθηκε στην τιμή των 276.000 δολαρίων. Τεύχος του Amazing Spider-Man πωλήθηκε στην τιμή των 43.200 δολαρίων καταρρίπτοντας νέο ρεκόρ για κόμικ από την περίοδο του 2000.

