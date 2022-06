Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Η ώρα της απολογίας για τους βιασμούς - Τι θα υποστηρίξει

Απολογείται σήμερα ενώπιον του ΜΟΔ ο Δ.Λιγνάδης: Τι θα ισχυριστεί για τις κατηγορίες και τους καταγγέλλοντες και πού θα αποδώσει τις σοβαρότατες καταγγελίες που τον έφεραν ενώπιον των δικαστών

Δεκαέξι μήνες μετά την προφυλάκιση του για πράξεις σεξουαλικής βίας, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα κληθεί σήμερα από την πρόεδρο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου να αντιτάξει τους ισχυρισμούς του σε όσα του καταλογίζονται στο κατηγορητήριο για βιασμούς κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων.

Ο άλλοτε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα σταθεί όρθιος απέναντι στους δικαστές που θα τον κρίνουν και, για πρώτη φορά από την στιγμή που βρέθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, θα τοποθετηθεί δημόσια έναντι των κατηγοριών σε βάρος του, οι οποίες αφορούν τέσσερις βιασμούς που φέρονται να τελέστηκαν το 2010, το 2015 και το 2018.

Μετά από μία μακρά, εξαντλητική και σε υψηλούς τόνους διαδικασία, που ήρθε στο ακροατήριο του ΜΟΔ στις 11 του περασμένου Φεβρουαρίου, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την αρχή της πορείας προς την έκδοση της ετυμηγορίας των τριών δικαστών και των τεσσάρων ενόρκων.

Με την απολογία του, που αναμένεται να είναι πολύωρη, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα επιχειρήσει να πείσει τους δικαστές ότι οι καταγγέλλοντες ψεύδονται. Άλλωστε έχει υποβάλει μηνύσεις για ψευδή κατάθεση σε βάρος των τριών εκ των ανδρών που ήρθαν στο δικαστήριο και κατέθεσαν όσα ισχυρίστηκαν στις Αρχές. Ο τέταρτος άνδρας που τον κατήγγειλε στην ανακρίτρια της υπόθεσης, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο με αποτέλεσμα οι δικαστές να του στερήσουν το δικαίωμα παράστασής του ως πολιτικώς ενάγοντα.

«Δηλώνω ότι αρνούμαι όλες τις κατηγορίες» είχε πει στην πρώτη τοποθέτησή του στο δικαστήριο ο καλλιτέχνης, μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου που του αποδίδει βιασμό τριών εφήβων αγοριών και ενός νεαρού άντρα: «Δεν έχω πάει ποτέ με ανήλικο» είναι η σταθερή απάντησή του έναντι των κατηγοριών.

Σύμφωνα με τις παραδοχές τού παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, που ομόφωνα έκρινε πως ο 57χρονος επιφανής ηθοποιός πρέπει να δικαστεί, ο Δημήτρης Λιγνάδης επί σειρά ετών είχε αναπτύξει μία συγκεκριμένη μέθοδο για να προσεγγίζει τα ανήλικα θύματα του «χτίζοντας μαζί τους σχέση εμπιστοσύνης αλλά και εξάρτησης». Οι δικαστές του Συμβουλίου, υιοθετώντας πλήρως ανάλογη εισαγγελική πρόταση, σχημάτισαν την άποψη πως ο προβεβλημένος καλλιτέχνης προσέγγιζε αγόρια που βρισκόταν σε «ευάλωτη οικονομικά και κοινωνικά θέση», όπως παιδιά μεταναστών χωρίς ισχυρή οικογενειακή προστασία και φροντίδα, «εκμεταλλευόμενος την κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική του θέση» ώστε να τα δελεάσει.

Ο ίδιος ο Δημήτρης Λιγνάδης από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε ενώπιον της ανακρίτριας -η οποία, λίγες ώρες αφού ο ίδιος είχε σπεύσει στην ΓΑΔΑ για να δηλώσει ότι θέτει εαυτόν στην διάθεση των αρχών, εξέδωσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης- αρνήθηκε τα πάντα. Είπε πως δεν έχουν το παραμικρό ψήγμα αλήθειας οι καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του στο αποκορύφωμα του ελληνικού meToo στον χώρο του θεάτρου αλλά και του αθλητισμού.

Σύμφωνα με τον τότε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, ο ίδιος είναι το θύμα μίας σκευωρίας που εξυφάνθηκε στον επαγγελματικό του χώρο και έλαβε και πολιτικές διαστάσεις, αφού ήταν επιλογή τής κυβέρνησης να αναλάβει, τον Σεπτέμβριο του 2019, την διεύθυνση του κορυφαίου θεσμού για την προβολή της θεατρικής Τέχνης.

Ο κατηγορούμενος θα ισχυριστεί και σήμερα ενώπιον των δικαστών πως αφού στοχοποιήθηκε για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους, ανέλαβε το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών να "τρέξει" την σε βάρος του επίθεση, μέσω καταγγελιών για απαξιωτικές κατηγορίες. «Είναι μια διαδοχική ανάφλεξη, διότι γίνεται "open call" που το τρέχει το Σωματείο Ηθοποιών» είχε πει στην ανακρίτρια για να εξηγήσει την σωρεία καταγγελιών που έγιναν εκείνο το διάστημα.

Θα ισχυριστεί επίσης πως τέθηκε στο στόχαστρο προσώπων και ομάδων με συγκεκριμένα προσωπικά και πολιτικά χαρακτηριστικά. Έτσι πλην του φθόνου για την επιτυχή, όπως ισχυρίζεται, πορεία του, ο καλλιτέχνης υποστηρίζει πως ουσιαστικά ο χρόνος άρχισε να μετρά αντίστροφα «επειδή προέβην σε δυο εμβληματικές για εμένα ενέργειες. Την ονοματοδοσία μιας αίθουσας του Εθνικού Θεάτρου με το όνομα "Ελένη Παπαδάκη" -καταξιωμένης ηθοποιού που εκτελέστηκε στα Δεκεμβριανά το 1944- και στην κατάργηση της μέχρι τότε "Πειραματικής Σκηνής", που ήταν προσανατολισμένη στην Αποδόμηση και στον Μοντερνισμό, και στη θέση της, την ίδρυση Ερευνητικής Σκηνής για το Αρχαίο Δράμα. Δεν μου συγχωρέθηκε η αγάπη μου στην πατρίδα, στην Ιστορία και στο ότι το καλοκαίρι που μας πέρασε στην παράσταση "Πέρσες" -την οποία είχα σκηνοθετήσει εγώ στην Επίδαυρο και η οποία προβλήθηκε σε παγκόσμια μετάδοση μέσω live streaming- στην υπόκλιση φίλησα το ομοίωμα του Παρθενώνα. Για τον λόγο αυτό μου έγινε bulling από τα αριστερίζοντα media».

Σε όλη την διάρκεια της δίκης αλλά και από την ανακριτική διαδικασία, ο καλλιτέχνης μέσω του συνηγόρου του αμφισβητεί όχι μόνο τα κίνητρα αλλά και την προσωπικότητα των καταγγελλόντων, επιχειρώντας να εμφανίσει χαρακτηριστικά τους που, κατά την στρατηγική της υπεράσπισης, στερεί το "ειδικό βάρος" σε όσα του προσάπτουν. Από την αρχή της υπόθεσης, οπότε και ακούστηκαν εκφράσεις όπως "επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι", η υπεράσπιση του ηθοποιού και θεατρικού σκηνοθέτη έχει επιμείνει ιδιαίτερα στην προσπάθεια της αυτή, προκειμένου να δημιουργήσει την αίσθηση ότι οι καταγγέλλοντες είναι προσωπικότητες που «μπορούν να χειραγωγηθούν», με στόχο να καταφέρει πλήγμα στις καταγγελίες τους . «Είναι βίζιτες» είπαν στο δικαστήριο δύο στενοί φίλοι του κατηγορούμενου για τα φερόμενα θύματα.

Οι δικαστές, που έχουν ακούσει όσα συγκλονιστικά περιέγραψαν τα φερόμενα θύματα εν μέσω μεγάλης φόρτισης και κλαίγοντας πολλές φορές, θα θελήσουν ενδεχομένως να ακούσουν την άποψη του επιφανούς κατηγορούμενου για τους ανθρώπους που τον έφεραν ενώπιον τους και για τους λόγους που, σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, δέχθηκαν να μπουν σε αυτήν την αναμέτρηση όντας πιο ευάλωτοι κοινωνικά και λιγότερο εύρωστοι οικονομικά από ό,τι ο ίδιος.

Η σημερινή δικάσιμος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην πιο μικρή δικαστική αίθουσα του ΜΟΔ, γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι περιορισμένες οι θέσεις για τους διαδίκους, τους παράγοντες, τους δημοσιογράφους και το κοινό. Ωστόσο δεν αποκλείεται να αναζητηθεί μεγαλύτερη αίθουσα πριν ξεκινήσει η διαδικασία ή να μεταφερθεί στην πορεία, όπως έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει πολλές ώρες και πρόθεση του δικαστηρίου είναι η απολογία να ολοκληρωθεί σήμερα, γεγονός που σημαίνει ότι η συνεδρίαση, εκτός απροόπτου, θα λήξει μετά το απόγευμα.

