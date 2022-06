Κόσμος

Μεξικό: Έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ενέδρα κακοποιών

Η επίθεση στην οποία τραυματίστηκαν ακόμη τέσσερεις αστυνομικοί σημειώθηκε κοντά στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

Έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυρών στη μεξικανική πολιτεία Νουέβο Λεόν (βόρεια), καθώς βρέθηκαν αντιμέτωποι με υπεράριθμους κακοποιούς που είχαν επίσης το πλεονέκτημα ως προς την ισχύ πυρός, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Οι δράστες της επίθεσης, που κινούνταν με οχήματα τα οποία διέθεταν θωράκιση, χρησιμοποίησαν όπλα μεγάλου διαμετρήματος όταν έστησαν ενέδρα περί τις 03:00 (τοπική ώρα) χθες Κυριακή στους αστυνομικούς κοντά στα σύνορα Μεξικού-ΗΠΑ, διευκρίνισε το πολιτειακό υπουργείο Ασφάλειας στη Νουέβο Λεόν.

«Δυστυχώς, έξι μέλη μονάδας μας έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, εξαίροντας τον «ηρωισμό» των πεσόντων.

Άλλοι τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ο οποίος κληρονόμησε μια χώρα που σπαράσσεται από κύμα βίας αποδιδόμενο στο οργανωμένο έγκλημα, δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την κρίση ασφαλείας. Ο ετήσιος αριθμός των ανθρωποκτονιών οδεύει να σπάσει ρεκόρ φέτος.

Η πρόσφατη δολοφονία δυο ιησουιτών ιερωμένων κι ενός τουριστικού οδηγού στη βόρεια πολιτεία Κοαουίλα προκάλεσε την αντίδραση του πάπα Φραγκίσκου. «Τόσες πολλές δολοφονίες στο Μεξικό», στηλίτευσε ο προκαθήμενος της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Το Μεξικό έχει καταγράψει – σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα – πάνω από 340.000 φόνους και δεκάδες χιλιάδες εξαφανίσεις αφότου εξαπολύθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών», με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας.

