Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος έπληξε κατοικημένη περιοχή

Πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό. Καταστράφηκαν εγκαταστάσεις σε ακτίνα 500 τετραγωνικών μέτρων.

Η περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, επλήγη από ρωσικό πύραυλο και έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής έξι θύματα, ανάμεσά τους ένα παιδί, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων στην περιοχή.

Κατά τον ουκρανικό στρατό, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό Τουπόλεφ Tu-22. Δεν είναι σαφές εάν ο όρος θύματα παραπέμπει σε τραυματισμούς ή θανάτους.

Το πλήγμα, σε κατοικημένη περιοχή, «κατέστρεψε αρκετά κτίρια κατοικιών και αγροτικές εγκαταστάσεις σε ακτίνα περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων», σύμφωνα με την τοπική ουκρανική στρατιωτική διοίκηση.

Η πυροσβεστική προσπαθεί να κατασβέσει τις πυρκαγιές που προκάλεσε το πυραυλικό πλήγμα.

Η Ουκρανία κατέγραψε το σαββατοκύριακο αύξηση των ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων, εκ των οποίων αρκετά έγιναν σε περιοχές μακριά από τα μέτωπα: στη Λβιβ (δυτικά), στη Χμελνίτσκι, στη Ζιτόμιρ, στην Τσερνίχιβ και στο Κίεβο. Στον νότο, επλήγησαν η Μικολάιφ και η Οδησσός.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα παρέμβει στη σύνοδο κορυφής της G7 αργότερα σήμερα.

