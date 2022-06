Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Προσπαθούν να μου φορτώσουν τους θανάτους και των άλλων παιδιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο συνήγορος της, Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» προέβλεψε ότι «ξεκίνησε μια εβδομάδα γεμάτη εξελίξεις».

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ξεκαθάρισε πως δεν έχει ενημερωθεί ακόμη αν η πελάτης του θα κληθεί να καταθέσει για τους θανάτους και των άλλων 2 παιδιών της, της Ίριδας και της Μαλένας, μετά το πόρισμα για τους θανάτους τους.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε χαρακτηριστικά ότι «ξεκίνησε μια βδομάδα γεμάτη εξελίξεις» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει ακόμη πολύ δρόμος στην υπόθεση». Συμπλήρωσε δε πως τις τελευταίες ημέρες «υπήρξε πρόοδος στην έρευνα».

Ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι ακόμη δεν έχει λάβει τα πόρισμα για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας κι ότι ακούει όλα αυτά που διαρρέονται στα ΜΜΕ.

Από αυτές τις διαρροές προκύπτει ότι τα επιστημονικά πορίσματα έρχονται σε αντίθεση με τις αρχικές εκθέσεις των ιατροδικαστών ενώ δεν υπάρχει καμιά αναφορά στα προβλήματα υγείας που φέρονται να είχαν τα παιδιά, σύμφωνα πάντα με τις αρχικά πορίσματα.

Ερωτηθείς για τον αν η Δήμητρα Πισπιρίγκου στην πρόσφατη κατάθεση της είπε κάτι που στρέφεται εναντίον της αδερφής της, όπως διέρρευσε σε ΜΜΕ, απάντησε ότι δεν έχει αυτή την εικόνα για την κατάθεση την οποία χαρακτήρισε «περιγραφική».

Τέλος και μεταξύ άλλων, ερωτηθείς για την αντίδραση της Ρούλας Πισπιρίγκου όταν ενημερώθηκε για τα όσα διαρρέονται για τα πορίσματα της Ίριδας και της Μαλένας, είπε ότι «προσπαθούν να μου φορτώσουν τους θανάτους και των άλλων παιδιών».

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν αυξάνεται ο ΦΠΑ στις μάσκες

Καιρός: τοπικές μπόρες και μελτέμι την Δευτέρα

“Άγριες Μέλισσες”: ο γάμος, το μακελειό και η καυτή αποκάλυψη (εικόνες)