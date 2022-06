Πολιτισμός

Πέθανε η Βάσω Αλαγιάννη

Έφυγε από τη ζωή η συνθέτης του «Αχ Ελλάδα». Το αντίο της Χαρούλας Αλεξίου.

Έφυγε από τη ζωή η συνθέτης και στιχουργός μιας σειράς επιτυχημένων τραγουδιών, Βάσω Αλαγιάννη, όπως το «Απόψε Σιωπηλοί» του Νίκου Παπάζογλου, «Αχ Ελλάδα Σ’ Αγαπώ», «Υδροχόος», «Γλάρος».

Μιλώντας πριν από μερικά χρόνια στην ιστοσελίδα «avopolis» η Βάσω Αλαγιάννη είχε πει ότι αισθάνεται πολύ τυχερός άνθρωπος: «Δεν θα ήθελα να ξαναζήσω τίποτα από όλα τα υπέροχα, όπως και τίποτα από τα όσα δύσκολα έχω ζήσει. Όλα τα βιώματά μου τα περιέχω: πλημμυρίζουν την ύπαρξή μου και τη διαμορφώνουν! Τίποτα δεν χρειάζεται λοιπόν να «ξανά» συμβεί. Είμαι τυχερός άνθρωπος, είχα και έχω δυνατά βιώματα. Θα τα έλεγα δώρα».

Απωθημένο ο Μητροπάνος

Σε άλλο σημείο είχε μιλήσει για τη συνεργασία που θα ήθελε να κάνει και δεν έκανε: «Θα ήθελα να έχει πει ένα τραγούδι μου ο Δημήτρης Μητροπάνος, αυτός ο υπέροχος ερμηνευτής, με τον υπερήφανο καημό».

Μανώλης Ρασούλης και Νίκος Παπαζόγλου

Μιλώντας για τις συνεργασίες της με τον Μανώλη Ρασούλη και τον Νίκο Παπάζογλου είχε πει: «Αναντικατάστατοι και βεβαίως ανεπανάληπτοι. Τι θα μπορούσα να πω για τον Μανώλη; Δεν παρομοιάζονται και δεν γεννιούνται κάθε μέρα τέτοιοι άνθρωποι. Και τι να πω για τον Νίκο, αυτό το χαρισματικό, εμπνευσμένο και γοητευτικό πλάσμα, που λατρεύτηκε από όλους μας... Ξέρετε, μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω εγώ για εκείνους, γιατί τους αγάπησα πολύ και τους δύο. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να λέω τα τραγούδια μας, στην απουσία τους.

Οι υπέροχοι στίχοι του Αλκαίου μου ταίριαξαν και με συγκίνησαν πολύ! Ωστόσο θέλω να πω ότι δεν έχω τρομάξει και δεν βλέπω κανένα τέλος. Είμαι αισιόδοξη και, πάνω από όλα, πιστεύω στους νέους ανθρώπους με ήθος, έμπνευση και ταλέντο. Ένας καινούργιος κύκλος ανοίγει, απαλλαγμένος από το «κυνήγι του θησαυρού», απλά γιατί δεν υπάρχει πια θησαυρός. Αυτό θα ξαναφέρει πίσω την ποιότητα και τη συνέχεια, με διαφορετικό όμως τρόπο. Πάντα θα υπάρχει καλλιτεχνικό πνεύμα, πάντα θα υπάρχουν δημιουργοί και πάντα, μετά από μια μπόρα, βγαίνει ο ήλιος».

Το "αντίο" της Χάρις Αλεξίου:

«Έφυγε ήσυχα στον ύπνο της

Αυτή η γυναίκα που ήταν τόσα πολλά πράγματα.

Η «Svarno» .

Που έγραφε τραγούδια

Που θεράπευε με Reiki

Που συμβούλευε με αυτογνωσία

Που αγαπούσε με πάθος

Που κάπνιζε πολύ

Που έραβε

Που έπλεκε

Που μας μάλωνε να ξυπνήσουμε

Που γελούσε σαν μωρό

Που τραγουδούσε

Που ταξίδευε πολύ

Που μας γέμιζε δώρα

Η Βάσω Αλλαγιάννη που την τραγούδησα κι εγώ με τους στίχους του Ρασούλη και τους δικούς της στον Ζαμπέτα όπως την τραγούδησαν και τόσοι άλλοι.

Η “Svarno” η φίλη μου και master μου στο Reiki

Έφυγε ήσυχα στον ύπνο της για να αναπαυτεί για πάντα»

