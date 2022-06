Κοινωνία

Δολοφονία στην Ραφήνα: Συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 42χρονου

Πρόκειται για έναν Ελληνα και έναν αλλοδαπό, ηλικίας 24 ετών. Η ανάρτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου.

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία αναφορικά με την άγρια δολοφονία του 42χρονου στην Ραφήνα. Οι συλλήψεις έγιναν σήμερα τα ξημερώματα στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Πρόκειται για έναν Ελληνα και έναν αλλοδαπό, ηλικίας 24 ετών.

Ο άτυχος άντρας ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.

Για τις συλλήψεις έκανε ανάρτηση και ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Η Ελληνική Αστυνομία απέδειξε άλλη μια φορά ότι δρα αποτελεσματικά με την σύλληψη των δύο δολοφόνων του 42χρονου στην Ραφήνα. @hellenicpolice

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) June 27, 2022

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τα σενάρια για το τι οδήγησε στον ξυλοδαρμό είναι δύο.

Το ένα λέει πως ο 42χρονος βρισκόταν στο μπαρ στην Ραφήνα και κάποια στιγμή πήγε στην τουαλέτα. Εκεί φέρεται να υπήρξε μια μικρή ένταση (πιθανότατα για τη σειρά). Μετά υπήρξε ένταση και εκεί που καθόταν με την παρέα του, και πιο μετά οι δράστες του την έστησαν έξω από το μπαρ.

Το δεύτερο σενάριο λέει πως o 42χρονος ήταν στο μπαρ μαζί με την κοπέλα του, την οποία οι 5 δράστες παρενόχλησαν.

Ο 42χρονος την υπερασπίστηκε και υπήρξε τσακωμός.

Σε κάθε περίπτωση, οι «μάγκες» έστησαν καρτέρι και επιτέθηκαν στον 42χρονο έξω από το μπαρ, και όπως όλα δείχνουν τον ξυλοκόπησαν με σιδερογροθιές, σκοτώνοντάς τον.

Οι δράστες είναι γνωστά «μπουμπούκια» αφού είναι γνώριμοι στις αρχές από άλλες υποθέσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις

«Συνελήφθησαν στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες σήμερα, δύο άτομα (24χρονοι, ημεδαπός και αλλοδαπός) ως δράστες της ανθρωποκτονίας σε βάρος του 42χρονου ημεδαπού που έλαβε χώρα πρώτες πρωινές ώρες της 26-06-2022 στη Ραφήνα»

Φίλος του 42χρονου μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο οποίος έκανε λόγο για έναν ήσυχο και ευγενικό άνθρωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά "έβλεπε καβγά και έφευγε".

