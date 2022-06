Οικονομία

Πλακιωτάκης για μεταφορικό ισοδύναμο: Εντός Ιουλίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Τι είπε για τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την 1η Ιουλίου, αλλά και την εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στο θέμα της αυξανόμενης ρητορικής προκλητικότητας από την πλευρά της Τουρκίας, είπε ότι η δεινή οικονομική κατάσταση στη γείτονα σε συνδυασμό με τις αρνητικές για τον Ερντογάν δημοσκοπήσεις, έχουν οδηγήσει πολλούς κυβερνητικούς αξιωματούχους σε ακραίες και αμετροεπείς δηλώσεις.

«Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε έτοιμοι – και το αποδεικνύουμε καθημερινά – να υπερασπιστούμε με αποτελεσματικότητα τα σύνορα μας σε θάλασσα και στεριά, πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο», υπογράμμισε ο κ. Πλακιωτάκης.

Σε ότι αφορά τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου, ο κ. Πλακιωτάκης αρχικά παρατήρησε ότι το θέμα της ακρίβειας είναι συνολικό και παγκόσμιο και για το λόγο αυτό η Κυβέρνηση προσπαθεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις με ένα πολύ γενναίο πακέτο μέτρων.

«Η ακτοπλοΐα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση, καθώς το κόστος των καυσίμων αντιπροσωπεύει το 60% του λειτουργικού κόστους ενός πλοίου. Ζητήσαμε όμως από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να απορροφήσουν στο μέτρο του δυνατού τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και οι αυξήσεις στα εισιτήρια δεν είναι τόσο μεγάλες όσο σε άλλους τομείς που επηρεάζονται από το ράλι ανατιμήσεων στα καύσιμα», είπε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο κ. Πλακιωτάκης αναφερόμενος στα Μεταφορικό Ισοδύναμο για τους νησιώτες, είπε ότι η καταβολή των χρημάτων έχει καθυστερήσει για τεχνικούς λόγους και οι πληρωμές θα ξεκινήσουν εντός Ιουλίου.

