Wimbledon: Η Σάκκαρη ρίχνεται στη μάχη

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπαίνει ως το ακλόνητο φαβορί στα κορτ για την πρώτη της αναμέτρηση και μένει να το αποδείξει κόντρα στην αντίπαλο της από την Αυστραλία.

Το κυρίως ταμπλό του Wimbledon ξεκινά σήμερα (27/06) με την Μαρία Σάκκαρη να κάνει πρεμιέρα στο λονδρέζικο Major απέναντι στην Ζόι Χάιβς (Αυτραλία), στον τελευταίο αγώνα του Court 2 που θα ξεκινήσει μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδας).

Η κορυφαία τενίστρια όλων των εποχών στην Ελλάδα είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στο Νο 572 της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από μία πολύ καλή πορεία στους προκριματικούς του τρίτου Grand Slam της σεζόν.

Στην 6η της συμμετοχή στο Wimbledon η Μαρία Σάκκαρη θα επιδιώξει να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα και παράλληλα να μπει στο τουρνουά με μία άνετη επικράτηση που θα της ανεβάσει τη ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Απέναντι σε αθλήτριες από την «χώρα των καγκουρό» η 26χρονη μετρά 6 νίκες και ισάριθμες ήττες, με τις τρεις από τις αυτές να ήταν από την πρώην κορυφαία τενίστρια του κόσμου, Άσλεϊ Μπάρτι.

Επίσης, ισορροπία σε νίκες και ήττες (2-2) υπάρχει και στις αναμετρήσεις της Σάκκαρη με αντιπάλους από την Αυστραλία στα Grand Slam που συναντήθηκαν. Η τελευταία Αυστραλή που αντιμετώπισε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν η Αλια Τομλιάνοβιτς, στο Roland Garros του 2020, όταν είχε επικρατήσει με 2-0 (6-0, 7-5).

Πρεμιέρα στο Wimbledon θα κάνει σήμερα (όχι νωρίτερα από τις 15:00) και ο κάτοχος του τροπαίου, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος θα παίξει με το Νοτιοκορεάτη Σουνγού Κβον (15:30 GR), όπως και ο Αντι Μάρεϊ που θα βρει απέναντί του τον Αυστραλό, Τζακ Ντάκγουορθ.

