Τένις: Ο Τσιτσιπάς ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη

Σε ποια θέση βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη, λίγο πριν την έναρξη του Wimbledon.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που κατέκτησε το τουρνουά στη Μαγιόρκα, κέρδισε μια θέση και επέστρεψε στην 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη που διατηρεί η ATP με 5.150 βαθμούς.

Στην κορυφή είναι κι αυτή την εβδομάδα ο Ρώσος, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, και τον ακολουθούν ο Γερμανός, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο Σέρβος, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 7.955 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 7.030

3. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 6.770

4. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία) 6.525

5. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 5.150

6. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 5.050

7. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 4.890

8. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 3.870

9. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.760

10. Χούμπερτ Χούρκατς (Πολωνία) 3.735

Σταθερά στο Νο 5 η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε στο Νο 5 της παγκόσμιας κατάταξης με 4.205 βαθμούς, στον σχετικό πίνακα της WTA.

Η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου κέρδισε άλλες τέσσερις θέσεις (187η με 353 βαθμούς), ενώ 49 θέσεις υποχώρησε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (196η με 348 βαθμούς).

Στην κορυφή η Ιγκα Σφιάτεκ παραμένει πρώτη με 8.631 βαθμούς, ενώ η Ονς Ζαμπέρ ανέβηκε δεύτερη.

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:

1. Ιγκα Σφιάτεκ (Πολωνία) 8.576 βαθμοί

2. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 4.340

3. Ανέτ Κονταβέιτ (Εσθονία) 4.306

4. Πάολα Μπαντόσα (Ισπανία) 4.245

5. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 4.205

6. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 4.046

7. Καρολίνα Πλίσκοβα (Τσεχία) 3.777

8. Ντανιέλε Κόλινς (ΗΠΑ) 3.255

9. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 3.156

10. Γκαρμπίνιε Μουγκουρούθα (Ισπανία) 3.015

