Ιταλία – δημοτικές εκλογές: Η κεντροαριστερά επικράτησε στον δεύτερο γύρο

Ξεχωρίζει η επικράτηση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της Ρόμα, Νταμιάνο Τομάζι, στη Βερόνα.

Η κεντροαριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος, σε πολλές περιπτώσεις σε συνεργασία με τα Πέντε Αστέρια και την Ιταλική Αριστερά, υπερίσχυσε στον χθεσινό δεύτερο γύρο των ιταλικών δημοτικών εκλογών.

Οι υποψήφιοι της κεντροαριστεράς και των συμμάχων της κέρδισαν στην Βερόνα (με τον ποδοσφαιριστή Νταμιάνο Τομάζι), στο Καταντζάρο της Καλαβρίας, στην Μόντζα, στην Πιατσέντσα, στην Πάρμα και στην Αλεσάντρια της βόρειας Ιταλίας.

Η κεντροδεξιά, η οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν κατέβηκε στις τοπικές αυτές εκλογές ενωμένη, υπερίσχυσε στην Λούκα της Τοσκάνης και στην Γκορίτσια της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Ο Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος, Ενρίκο Λέτα, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα υπογράμμισε, «Στο τέλος η συνέπεια και η σοβαρότητα αποφέρουν πάντα καρπούς. Κερδίζουμε διότι, στη δύσκολη αυτή φάση, το αίσθημα ευθύνης μετρά περισσότερο από κάθε τι άλλο. Μας κοροϊδέψανε για το ότι δημιουργήσαμε ένα ευρύ πεδίο συμμαχιών, αλλά η στρατηγική αυτή είναι σαφές ότι απέδωσε».

