Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Δημιουργική πανσέληνος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

"Έχει τυχερούς αυτή η εβδομάδα", είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Πέμπτη.

Όπως εξήγησε αυτό συμβαίνει γιατί "η Αφροδίτη κάνει καλή όψη με τον Δία που φέρνει αγάπη και χρήμα".

Αύριο Τρίτη έχουμε νέα Σελήνη στον Καρκίνο και για έναν μήνα θα μας απασχολεί η οικογένεια και η ακίνητη περιουσία. Η Λίτσα Πατέρα ωστόσο σημείωσε το γεγονός ότι κάνει ένα τετράγωνο με τον Δία και αυτό θέλει προσοχή στις υπερβολές.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου: Προσπαθούν να μου φορτώσουν τους θανάτους και των άλλων παιδιών

Wimbledon: Η Σάκκαρη ρίχνεται στη μάχη