Πόθεν Έσχες: Οργή Πλεύρη για τους υπαινιγμούς Πολάκη

Η αιχμή Πολάκη κατά Πλεύρη για τα «4 ακίνητα που έγιναν 32». Η απάντηση του υπουργού Υγείας.

«Έχω αποφασίσει να μην ασχολούμαι με τον Παύλο Πολάκη διότι όποιος ασχολείται μαζί του λερώνεται. Σήμερα ωστόσο πρέπει να απαντήσω στην αθλιότητα του. Διερωτάται πώς φαίνεται αύξηση του περσινού μου Πόθεν Έσχες τη στιγμή που αναφέρεται ότι πρόκειται για κληρονομιά» αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

«Δυστυχώς τον Ιούνιο του 2020 έχασα τη μητέρα μου σε τροχαίο, γεγονός που είναι γνωστό και στον πλέον αδαή. Θα προτιμούσα να μην είχα κληρονομήσει τίποτα και να ζούσε η μητέρα μου» τονίζει ο κ. Πλεύρης.

Σε ανάρτησή του στο facebook ο Παύλος Πολάκης απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας μετά τη δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες του, είχε αναφέρει: «Για πες μας πώς τα 4 γίναν 32 και τα 323 φτάσαν τα 452;;;;»

