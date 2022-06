Κοινωνία

Πανελλαδικές 2022 – βαθμολογίες: Την Τρίτη η ανακοίνωση τους

Ποια ώρα θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας. Πως μπορούν εναλλακτικά οι υποψήφιοι να τις πληροφορηθούν.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι αύριο, Τρίτη 28-6-2022, μετά τις 13.00 μμ, θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά του στοιχεία.

Ταυτόχρονα, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον το έχουν ήδη αιτηθεί. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από πέρυσι από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα πανελλαδικών εξετάσεων 2022, καθώς και για την έναρξη συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου.

