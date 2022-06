Κοινωνία

Χαϊδάρι: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου

Πανικόβλητοι οι πολίτες που περίμεναν για επιβίβαση, είδαν το όχημα να έρχεται καταπάνω τους.

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι στο Χαϊδάρι, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κι πέσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση λεωφορείου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι στην Αθηνών - Κορίνθου, λίγο μετά το Παλατάκι Χαϊδαρίου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος του.

Οι περισσότεροι από τους πολίτες πρόλαβαν να αντιδράσουν και να απομακρυνθούν, αλλά όχι και μια 23χρονη κοπέλα η οποία τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

