Με ΦΠΑ 6% οι μάσκες και τα αντισηπτικά

Τι αναφέρεται σε τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Σε ποια άλλα είδη παραμένει ο υπερμειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με όσα είχε προαναγγείλει ο Άδωνις Γεωργιάδης για το ΦΠΑ στις μάσκες προστασίας και τα αντισηπτικά, αναφέρονται τα εξής:

«Με τροπολογία επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής, προβλέπεται μεταξύ άλλων, παράταση της ισχύος, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6%:

Αγαθών που αφορούν στη δημόσια υγεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται μάσκες προστασίας και γάντια, αντισηπτικά, διαλύματα για την απολύμανση χώρων, αντισηπτικά μαντηλάκια, καθώς και απολυμαντικά προϊόντα και άλλα είδη που χρησιμοποιούνται για αντισηπτικούς ή απολυμαντικούς σκοπούς. Ορισμένων ιατρικών υλικών αναγκαίων για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης, όπως φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης και αιμοδιήθησης.

Η Κυβέρνηση, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προχωρά στην επιβεβλημένη παράταση ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% για τα ανωτέρω αγαθά, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τη στήριξη των πολιτών και της κοινωνίας μέσω της ψήφισης διατάξεων με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο».

